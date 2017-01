POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Diebstahl aus Pkw

Nachdem er die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen hatte, gelangte ein Unbekannter in einen Renault Twingo, der zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf dem Stellplatz eines Wohnheims in der Gartenstraße abgestellt war. Hier entwendete er den auf dem Beifahrersitz abgelegten roten Ledergeldbeutel, in welchem sich ein kleiner Geldbetrag sowie Führerschein und andere Berechtigungskarten befanden.

Ellwangen: Geldbeuteldiebstahl - Zeugen gesucht

Der Tochter einer 50-jährigen Geschädigten wurde am Montagnachmittag beim Einkauf in einem Einkaufsmarkt in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße der Geldbeutel, den ihr die im Auto wartende Mutter mitgegeben hatte, aus der Jackentasche entwendet. Durch den Diebstahl, der zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr stattfand, gelangte der Dieb in den Besitz eines ansehnlichen Bargeldbetrages. Zudem wurden ein Führerschein und mehrere EC-Karten gestohlen. Die Polizei Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07961/9300.

Wört: Lkw beschädigt Metallzaun - Polizei sucht Zeugen

In der Gewerbestraße wurde am Montagvormittag, vermutlich von einem Lkw, beim Rückwärtsfahren auf der Wendeplatte der Metallzaun eines angrenzenden Firmengrundstücks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausfahren am Dienstagvormittag aus einer Parklücke auf der Kornhausstraße beschädigte eine 70-jährige Polo-Fahrerin gegen 10 Uhr einen hinter ihr abgestellten Ford Fiesta. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Mögglingen: Vordach beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen wurde von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker an einem Geschäft in der Schulstraße die Verkleidung eines Vordaches beschädigt. Der Verursacher, vermutlich ein Lkw-Fahrer, flüchtete und ließ einen Schaden von ca. 1000 Euro zurück. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell