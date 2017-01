POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Vorfahrt missachtet

Ein 73-jähriger Polo-Lenker wollte am Dienstag kurz vor 11 Uhr über einen abgesenkten Bordstein auf die Sulzbacher Straße einfahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. Der 20-jährige Autofahrer konnte dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. 2600 Euro ist hier die Schadensbilanz.

Backnang: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Fahrer eines silbernen Audi A3 stieß am Montagabend gegen 18 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Schuhgeschäfts in der Donaustraße beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw VW. Ohne den Unfall zu melden, flüchtete der Verursacher. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Unfall konnte von einem Passanten beobachtet werden. Der bei der Polizei namentlich nicht bekannte Unfallzeuge sollte sich nun zur Klärung der näheren Umstände dringend bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Auto zerkratzt

Bereits in der Nacht zum Montag wurde ein in der Gutenbergstraße geparkter Pkw Citroen C5 mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Wagen auf der Motorhaube. Der verursachte Sachschaden wurde auf 1500 Euro beziffert. Die Polizei Fellbach bittet unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Im vierspurigen Bereich der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall, bei dem etwa 5000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer wechselte einen Fahrstreifen nach rechts und übersah hierbei eine dort fahrende 57 Jahre alte Lenkerin eines Peugeots. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß.

Rudersberg: Einbruchsversuch

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 07.01.17 und Samstag, dem 14.01.17 versuchten Unbekannte in das Dorfgemeinschaftshaus Michelau einzubrechen, dass sich in der Verlängerung der Hofstattstraße befindet. Die Einbrecher hebelten mehrfach an der Zugangstüre, schafften es aber letztlich nicht, diese zu öffnen. Der von den Unbekannten verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell