POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:Schwelbrand in Filteranlage - versuchter Einbruch - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schrozberg: Versuchter Einbruch

Am Dienstag wurde gegen 10:00 Uhr festgestellt, dass ein unbekannter Einbrecher versucht hat, in ein Gebäude in der Blaufeldener Straße einzubrechen. An einem Fenster konnten Hebelspuren festgestellt werden. Der Einbrecher brach aber sein Vorhaben aus nicht bekannten Gründen ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Gaildorf: Wildunfall

Ein 57-jähriger Mazda-Lenker befuhr am Montag um 21:25 Uhr die B 19 in Fahrtrichtung Gaildorf. Etwa 15 Meter vor der dortigen Bahnüberführung sprang ein Reh von rechts auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw tödlich erfasst. Am Pkw entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Untermünkheim: Unfall auf Grund Eisglätte

Auf Grund vereister Fahrbahn fuhr am Dienstag um 07:15 Uhr eine 32-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz auf der B19, in Höhe der Abzweigung nach Übrigshausen, auf den vor ihr fahrenden PKW Fiat eines 54-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bühlertann: Schwelbrand in Holzsilo

In der Filteranlage eines Sägemehlsilos in der Seestraße, kam es am Dienstag um 09:14 Uhr zu einem Schwelbrand, der durch die Feuerwehren aus Bühlertann, Bühlerzell und Obersontheim, die mit 6 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort waren, sehr schnell gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Satteldorf: Unfall beim Überholen

Auf der Autobahn 6, zwischen der AS Crailsheim und der AS Kirchberg, wollte am Montag um 18:30 Uhr ein 23-jähriger Fahrer eines PKW Peugeot den vorausfahrenden PKW Rover eines ebenfalls 23-Jährigen überholen. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen, streifte der Peugeot-Fahrer mit seinem PKW das Heck des Rover. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell