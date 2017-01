POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: LKW verliert Eisbrocken - Sachbeschädigung an Schule - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Ilshofen: Lkw verlor Eisbrocken - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen blauen Lkw, welcher am Montag gegen 14:05 Uhr die Landesstraße 2218 von Crailsheim in Richtung Kirchberg befuhr. Der Lkw verlor im Bereich der Einmündung nach Saurach einen Eisbrocken, welcher sich von der Plane gelöst hatte. Dieser stürzte auf den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw, Hyundai einer 48-Jährigen und richtete einen Schaden von circa 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Montag, 05.30 Uhr hebelten unbekannte Vandalen einen Mülleimer an der Astrid-Lindgren-Schule mit brachialer Gewalt von der Halterung. Des Weiteren wurde ein Briefkasten aufgehebelt und beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Blaufelden: Auf schneebedeckter Fahrbahn von Straße abgekommen

Auf Grund der schneebedeckten Fahrbahn kam am Montag um 04:45 Uhr ein 64-jähriger Fahrer eines Ford Focus von der Straße ab und überfuhr ein Stationierungszeichen und einen Leitpfosten. Der Unfall ereignete sich auf der K2677 bei Emmertsbühl, kurz nach der Zufahrt zum Stemmerhof. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Crailsheim: Auf stehenden PKW aufgefahren

An einer Kreuzung in der Schillerstraße hielt am Montag um 16:00 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer an, um sich zu vergewissern, dass er gefahrlos abbiegen kann. Dies erkannte der dahinter fahrende 73-jährige Fahrer eines VW Crafter zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Kupferzell: Unfall auf der A6

Ein 32-jähriger Lenker eines VW Caddy befuhr am Montag um 11:50 Uhr den linken Fahrstreifen der A6 zwischen der AS Schwäbisch Hall und der AS Kupferzell. Aufgrund einer Verkehrsverdichtung musste er sein Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 46-jähriger LKW-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Anschließend streifte der LKW noch leicht die Mittelleitplanke. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 9000 Euro.

Untermünkheim: Unbekannter streifte geparkten Ford - Zeugen gesucht

Ein am Straßenrand der Robert-Bosch-Straße abgestellter Ford, Mondeo wurde am Montag zwischen 06:15 Uhr und 15:45 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Möglicherweise hatte ein Lkw den Ford beim Rangieren gestreift. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

Rosengarten: Sattelzug fuhr rückwärts auf Jeep

Während der Anhänger einer Sattelzugmaschine unbeschadet blieb, ist an einem Jeep ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstanden. Ein 29 Jähriger hatte am Montag gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 2594 vor der Einmündung zur B 19 seinen Sattelzug ein Stück rückwärts rollen lassen und hierbei einen dahinter stehenden Jeep übersehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell