POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto aufgebrochen - Einbrüche - Alkoholisierter verletzte sich selbst - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Waiblingen: BMW übersehen

Rund 12.000 Euro sind die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Montagmittag in der Stuttgarter Straße ereignete. Eine 43-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr vom Fahrbahnrand an und übersah dabei einen von hinten heranfahrenden BMW, der von einem 31-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen: Pkw-Aufbruch

Am Montag schlug ein unbekannter Dieb zwischen 16 Uhr und 19 Uhr in der Rötestraße die Beifahrerscheibe eines Pkw Fords ein und entwendete aus dem Handschuhfach eine Digitalkamera. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall

In der Neustadter Hauptstraße erkannte ein 50 Jahre alter Mann am Montag gegen 8.30 Uhr zu spät, dass Fahrzeuge vor ihm abbremsen mussten. Er fuhr deshalb mit seinem Ford auf den Citroen einer 49-jährigen auf. Durch die Wucht wurde diese noch auf den Peugeot einer 32-Jährigen aufgeschoben. 4000 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Waiblingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Rems-Parks in der Ruhrstraße beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken einen dort abgestellten Toyota Aygo. Bei dem Unfall, der sich am Montag zwischen 8.20 Uhr und 9.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Hondafahrer übersehen

Im Bereich der Zufahrt zum Klinikum Am Jakobsweg fuhr am Montag gegen 14.40 Uhr ein 78 Jahre alter Opel-Fahrer von einem Parkplatz ein und übersah dabei einen heranfahrenden Pkw Honda, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Winnenden: Gegen Laterne gerutscht

Aufgrund von Schneeglätte in der Schillerstraße rutschte ein 20-Jähriger am Montagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem Renault gegen eine Straßenlaterne. Dadurch entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Schorndorf: Einbruch

Am Montag wurde zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus im Christallerweg eingebrochen. Der Einbrecher stieg über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchte dieses fast komplett. Nach bisherigen Feststellungen zog der Eindringling ohne Beute wieder ab. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Mann verletzt sich selbst

Drei Streifenbesatzungen mussten am Montagabend in eine Gaststätte in der Innenstadt ausrücken. Dort hatte ein stark alkoholisierter 47 Jahre alter Mann sich selbst Schnittverletzungen an einem Arm zugeführt. Er litt unter Stimmungsschwankungen und wurde zu den Beamten zunehmend aggressiv. Er verweigerte eine ärztliche Behandlung, weshalb er letztlich unter Polizeibegleitung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt wurde. Anschließend wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Hiergegen wehrte er sich und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten wie auch schon zuvor. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.

Schorndorf: Unfall unter Alkohol

Ein alkoholisierter 60-Jähriger verursachte am späten Montagnachmittag einen Verkehrsunfall. Er erkannte gegen 17.30 Uhr in der Benzstraße zu spät, dass eine 51-Jährige mit ihrem Mercedes am Augustenplatz anhalten musste. Er versuchte noch mit seinem Fiat auszuweichen, streifte aber den Mercedes und überfuhr ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel. Es entstand Sachschaden von etwa 2500 Euro, der Fiat musste abgeschleppt werden. Der 60-Jährige musste die Beamten anschließend mit zur Blutentnahme begleiten, sein Führerschein wurde einbehalten.

Winterbach: Diebstahl von Gedenkstein

Unbekannte Diebe entwendeten zwischen Neujahr und dem 11.01.2017 einen Gedenkstein, der auf dem Parkplatz an der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart aufgestellt war. Der etwa 50x100 Zentimeter große Marmorstein hatte einen Wert von rund 1200 Euro. Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib des Steins erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040.

Schorndorf: Nach Auffahrunfall leichtverletzt

Beim Anfahren in der Lutherstraße würgte eine 32-jährige Golf-Fahrerin am Montag gegen 15 Uhr den Motor ab und blieb stehen. Dies bemerkte eine nachfolgende 43-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Fellbach: Wohnungseinbrüche

Ein Einbrecher drang am Montag zwischen 9 und 19 Uhr in der Flurstraße in ein Wohnhaus ein. Hierzu wurde auf der Gebäuderückseite eine Terrassentüre aufgebrochen. Den ersten Informationen zufolge wurde die Wohnung zwar von dem Eindringling durchsucht, jedoch nichts entwendet. Bei einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Lange Furche geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Auch in diesem Fall näherten sich die Ganoven von der Rückseite an das Mehrfamilienhaus heran und verschafften sich über eine Balkontüre gewaltsam Zugang in eine dortige Erdgeschosswohnung. Bei der Tat, die zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr verübt wurde, entwendeten die Diebe vorgefundenen Schmuck. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 0711/57720 um Hinweise, falls hierzu Verdächtiges beobachtet wurde.

Oppenweiler: Drängler gefährdet Gegenverkehr beim Überholen

Ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw Renault befuhr am Montagabend gegen 19.45 Uhr die B 14 zwischen Oppenweiler und Backnang. Auf Höhe der Rüfflinsmühle scherte er trotz Gegenverkehr zum Überholen aus. Um einen Unfall mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, drängte sich der Autofahrer nach rechts in eine Fahrzeugkolonne und fuhr einem vorausfahrenden Fahrschulauto sehr dicht auf. Diesen drängte er weiterhin bis Backnang durch dichtes Auffahren, Hupen und Lichtzeichen. Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsgeschehen machen können, insbesondere aber auch der entgegengekommene Autofahrer, der bei dem Überholmanöver gefährdet wurde, sollten sich zur Klärung des Geschehens bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Allmersbach im Tal: Auffahrunfall

Etwa 3000 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr ereignet. Ein 20-jähriger Corsa-Fahrer war auf der Schorndorfer Straße in Richtung Rudersberg unterwegs, als er an der Einmündung in Richtung Heutensbach das Halten eines vorausfahrenden Linksabbiegers zu spät erkannte. Er fuhr dem Pkw Audi A3 hinten auf. Die Autofahrer blieben hierbei unverletzt.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 44-jähriger Passat-Fahrer befuhr am Montag gegen 13.30 Uhr die Sulzbacher Straße und übersah beim Fahrstreifenwechsel nach links den dort verkehrsbedingt wartenden Pkw Citroen. Er stieß mit diesem Fahrzeug zusammen und verursachte dabei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Sowohl die 62-jährige Citroen-Fahrerin als auch der Unfallverursacher blieben hierbei unverletzt.

Fellbach: Toter Winkel

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr den Stadttunnel in Richtung Stuttgart, als er nach dem Tunnelausgang auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah er die im toten Winkel fahrende 72-jährige Lenkerin eines Pkw Smart und stieß mit dieser zusammen. 4000 Euro ist bei diesem Unfall, der sich am Montag kurz nach 16 Uhr ereignete, die Schadensbilanz.

