POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Oberkochener Wohnhaus; Diebstahl aus Pkw; weitere Gartenhütte aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Oberkochen: Einbruch in Wohnhaus

Bei einem Einbruch in ein Wohngebäude an der östlichen Gemeindegrenze, der am Montag, in der Zeit zwischen 17.30 und 18.30 Uhr begangen wurde, erbeuteten die Täter wohl einiges an Diebesgut. Die Einbrecher durchsuchten beide im Haus befindlichen Wohnungen und durchwühlten dort Schränke und Schubladen. Hierbei entwendeten sie Schmuck, zwei Laptops und ein Tablet der Marke Samsung. Anhand der ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um zwei Täter handelte. Hinweise und Beobachtungen bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Telefon 07364/955990.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Zwischen 16 und 16.30 Uhr schlug ein Unbekannter am Montagnachmittag die Seitenscheibe eines Renault Kangoo ein, der auf dem Parkplatz des Krematoriums, im Stadionweg abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter die Tasche der Fahrzeughalterin, welche auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Dabei erbeutete der Dieb neben einem geringen Bargeldbetrag noch ein Handy, verschiedene Schlüssel sowie diverse persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Weiterer Einbruchsdiebstahl festgestellt

Im Laufe des Montags wurde ein weiterer Einbruch in der Kleingartenanlage an der Bahnlinie zwischen Ulmer Straße und der Alten Heidenheimer Straße festgestellt. Bereits im Pressebericht des PP Aalen vom Montag wurde über einen Einbruch berichtet. Auch in diesem Fall hebelten die Unbekannten eine Gartenhütte auf und entwendeten die darin vorgefundenen Gartenwerkzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Aalen: 2500 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 41-jähriger Kleinbusfahrer am Montagvormittag verursachte. Verkehrsbedingt musste eine 47-Jährige gegen 11 Uhr ihren VW Caddy an der Kreuzung Friedhofstraße / Friedrichstraße anhalten. Der 41-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Vito auf. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Neuler: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Landesstraße 1075 streiften sich am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, zwischen Bronnen und Abtsgmünd, ein Krankentransporter und ein Mercedes Benz Sprinter. Beide 18 und 59 Jahre alte Fahrzeuglenker gaben an, jeweils äußerst rechts gefahren zu sein. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Am Montagmorgen setzte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer seinen Mercedes Benz, den er an der Rampe eines Parkplatzes in der Eduard-Pfeiffer-Straße angehalten hatte, ein Stück zurück. Dabei beschädigte er kurz vor 7.30 Uhr den Pkw Audi einer 39-Jährigen, der zwischenzeitlich hinter ihm angehalten hatte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Bopfingen: Auffahrunfall

Ein 59-jähriger Autofahrer verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Auf der Ellwanger Straße bremste er seinen Pkw BMW gegen 16.15 Uhr wohl abrupt bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Audi auf.

Rainau: Unfall beim Überholen

Unverletzt blieben alle Beteiligten eines Überholunfalls, der sich am Montagabend auf der Kreisstraße 3319 ereignete. Um zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen, scherte ein 56-Jähriger mit seinem Pkw Audi gegen 18 Uhr auf Höhe Waldkrankenhaus aus. Hierbei streifte er den vorausfahrenden Pkw Ford einer 42-jährigen Fahrerin, die zeitgleich nach links abbiegen wollte. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw beschädigte, der zwischen 7.30 und 16 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Ellwangen: Pkw übersehen

Kurz nach 12 Uhr fuhr eine 79-Jährige am Montagmittag mit ihrem VW Golf von einem Parkplatz auf die Dr.-Adolf-Schneider-Straße ein. Hier übersah sie den Pkw VW eines 30-Jährigen und streifte diesen. Insgesamt verursachte die 79-Jährige dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Ellwangen: Lkw kam ins Rutschen

Zum Ausladen stellte am Montagmorgen der 32-jährige Fahrer seinen Lkw gegen 7.40 Uhr auf der Rindelbacher Straße ab. Das Fahrzeug rutschte aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in der Einfahrt ein Stück vor. Dabei beschädigte er den Pkw Audi eines 66-Jährigen, der seinerseits gerade ausgeparkt hatte und seitlich vor dem Lkw stand. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Auf der Otto-Tiefenbacher-Straße erfasste ein 29-jähriger Pkw-Fahrer am Montagabend mit seinem Pkw BMW ein gegen 23.50 Uhr die Fahrbahn querendes Reh. Nach dem Anprall flüchtete das Tier in das angrenzende Waldstück; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagvormittag, 10.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Pkw Audi, der in diesem Zeitraum auf einem Privatparkplatz in der Straße Im Holder abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Kurz nach 15.30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Pkw Citroen vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr der Gemeindehausstraße ein. Dabei übersah er den Pkw Subaru eines 65-jährigen Fahrers und streifte ihn. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag entstand. Gegen 14 Uhr beschädigte ein 39-Jähriger mit seinem Pkw Nissan beim Ausparken in der Lorcher Straße einen Pkw Audi, der hinter ihm vorbei fuhr.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Gegen 12.40 Uhr beschädigte ein 25-Jähriger mit seinem Lkw beim Vorbeifahren am Montagmittag einen am Straßenrand der Wilhelmstraße geparkten Pkw BMW. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Gschwend: Unfall auf schneebedeckter Straße

Rund 12000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen. Gegen 7.30 Uhr kam ein 31-jähriger Pkw Nissan-Fahrer im Einmündungsbereich Schönbergstraße / Hohetannenstraße auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. Dabei beschädigte er den Mercedes Benz eines 47-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall verletzt.

