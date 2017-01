POL-AA: Essingen: PKW kommt von Fahrbahn ab - Fahrer schwer verletzt

Ostalbkreis (ots) - Am Montag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem PKW VW Passat die L1165 von Lauterburg in Richtung Essingen. Auf Höhe der dortigen Forellenzucht kam das Fahrzeug, in einer Linkskurve, aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr einen Baumstumpf, drehte sich dadurch in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und rutschte anschließend die Böschung hinab, wo es am Zaun der Forellenzucht zum Stehen kam. Der Fahrer wurde in sein Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch von hinzukommenden Passanten befreit und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L1165 war für den Zeitraum der Bergung teilweise voll gesperrt.

