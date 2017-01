POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Bühlertann: Auf PKW aufgefahren

Eine 30-jährige Fahrerin eines Nissan musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, da ein vorausfahrender PKW auf Grund Schneeglätte am Montag um 06:45 Uhr ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Ein nachfolgender PKW VW Polo eines 46-Jährigen Fahrers konnte nicht mehr rechtezeitig zum Stillstand gebracht werden und fuhr auf den Nissan auf. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auf schneeglatter Fahrbahn aufgefahren

Ein 35-jähriger Lenker eines PKW Smart befuhr am Montag um 07:50 Uhr den abschüssig verlaufenden Sudetenweg in Fahrtrichtung Gaildorfer Straße. An der Kreuzung Im Vogelsang / Karlsbader Weg fuhr der 35-Jährige infolge Unachtsamkeit, auf schneeglatter Fahrbahn, trotz Vollbremsung auf den davor verkehrsbedingt wartenden PKW BMW auf. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Bühlertann: Von Fahrbahn abgekommen

Aufgrund schneeglatter Fahrbahn kam eine 29-jährige Fahrerin eines PKW VW Golf, die am Montag um 06:45 Uhr die L1072 von Kottspiel in Richtung Bühlertann befuhr, von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Mainhardt: Von Fahrbahn gerutscht

Am Sonntag um 00:50 Uhr rutschte ein 25-jähriger Fahrer eines VW Golf in der Langäckerstraße von der schneeglatten Fahrbahn und beschädigte eine Laterne und ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: parkenden PKW beschädigt

Beim Ausparken aus dem Parkhaus der Diak streifte am Freitag um 14:00 Uhr ein 88-jähriger Opel-Fahrer den neben ihm stehenden PKW Audi A8 und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Gaildorf: Auffahrunfall

Weil er zu spät bemerkte, dass der Vordermann mit seinem PKW Nissan abbremste, weil er abbiegen wollte, fuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Audi am Montag um 13.00 Uhr in der Kochstraße auf diesen auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Fichtenberg: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Skoda beschädigte ein 60-jähriger am Montag um 10:45 Uhr im Kirchweg einen geparkten PKW Peugeot. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

