POL-AA: Crailsheim: 17-Jährige am Bahnhof sexuell belästigt - Kripo sucht Zeugen

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr wurde eine 17-Jährige, die am Bahnhof auf ihren Zug wartete, sexuell belästigt. Sie hielt sich auf dem Bahnsteig am Hauptgebäude auf, als ein dunkelhäutiger junger Mann sie belästigte, bedrängte und trotz Gegenwehr unsittlich anfasste. Letztendlich konnte sie sich losreißen und wegrennen. Nach Auskunft der 17-Jährigen sei der Vorfall von einer älteren Dame beobachtet worden. Den Mann beschrieb sie folgendermaßen: etwa 180cm groß, kurze, braune Haare, Bartstoppeln am Kinn, englisch sprechend. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jacke, einer dunklen Hose und auffälligen grün-weißen Schuhen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell