POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Auffahrunfall

Eine 58-jährige Seat-Fahrerin verursachte am Montagmorgen einen Auffahrunfall, als sie gegen 7.20 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße auf den Pkw VW eines 31-jährigen Fahrers auffuhr. Rund 2000 Euro Schaden entstand dabei an den Unfallfahrzeugen.

Aalen: Ins Schleudern geraten

Dewangen: Mit nicht angepasster Geschwindigkeit befuhr ein 47-jähriger Chrysler-Fahrer am Montagmorgen die Landesstraße 1080 von Dewangen kommend in Richtung Rodamsdörfle. Dabei geriet sein Pkw gegen 6.20 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 61-jährigen Fahrers. Dieser wurde dabei leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in das Ostalbklinikum eingeliefert. Die Landesstraße war zwischen 6.20 Uhr und 8.20 Uhr zur Bergung der beiden Fahrzeuge voll gesperrt. Der Schaden wird auf ca. 13000 Euro beziffert.

Aalen: Maschendrahtzaun beschädigt

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde zwischen Sonntag und Montag der Maschendrahtzaun eines Gebäudes in der Industriestraße beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Gschwend: Sachbeschädigung

Im Eingangsbereich des Hallenbades in der Steingasse wurden mehrere Buchstaben des Eingangslogos von der Wand abgerissen und entwendet. Die Beschädigung dürfte zwischen Montag und Dienstag letzte Woche erfolgt sein, wurde aber erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizei in Spraitbach nimmt Zeugenhinweise und Hinweise auf die Buchstaben "asser" unter Telefon 07176/6562 entgegen.

Böbingen/Rems: Ins Schleudern geraten

Ein 42-jähriger Volvo-Lenker, der am Montagmorgen die L 1162 befuhr, geriet auf der glatten Fahrbahn, zwischen Mögglinger Straße und Siemensstraße, ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen 4.50 Uhr in die Leitplanke. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 2500 Euro.

Böbingen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Böbingen und Brackwang kam am Montagmorgen ein 20-jähriger Fiat-Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn gegen 8 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem vorderen rechten Rad gegen ein baumartiges Gestrüpp. Der Pkw war dadurch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Gschwend: Pkw überschlagen

Wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor ein 57-jähriger Opel-Fahrer am Montagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gegen 8.30 Uhr kam er von der die Bundesstraße 298 ab, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Pkw-Lenker konnte von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde mit leichten Verletzungen in die Stauferklinik eingeliefert. Der wirtschaftliche Totalschaden an seinem Pkw wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Lkw beschädigt Pkw

Gegen 9.45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Lkw-Lenker am Montagvormittag die Holderfeldstraße, als das Heck seines Fahrzeuges auf der winterglatten Straße gegen einen geparkten VW Touareg rutschte. Er richtete dabei am VW einen Schaden von ca. 1000 Euro an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell