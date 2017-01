POL-AA: Raum Ellwangen: Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Ellwangen: 3000 Euro Sachschaden

Gegen 6.25 Uhr kam ein 36-Jähriger mit seinem Pkw VW am Montagmorgen an der Kreuzung Obere Brühlstraße / Sebastiansgraben nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Kirchheim: Fahrzeug nach Unfall ausgebrannt

Leichte Verletzungen zog sich eine 51-jährige PPkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen zu. Mit ihrem Pkw BMW kam sie gegen 4.50 Uhr auf der Kreisstraße 3304, zwischen Goldburghausen und Pflaumloch, von der schneebedeckten Straße ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Der Pkw streifte mit der Fahrerseite an der Leitplanke entlang und fing nach dem Unfall im Bereich des Motors an zu brennen. Alle Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Pflaumloch, die mit einem Fahrzeug und 8 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das komplett ausgebrannte Fahrzeug ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Stödtlen: In den Straßengraben gefahren

Auf eisglatter Fahrbahn kam am Samstagabend der Pkw Mazda eines 18-Jährigen gegen 19.45 Uhr auf der Landesstaße 1070 zwischen Gerau und Stödtlen von der Straße ab, prallte gegen einen Leitpfosten und kam dann im Straßengraben zum Stehen. Der Fahranfänger blieb bei dem Unfall unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Ellwangen: Fahrzeuge streiften sich

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag entstand. Auf der Neunheimer Straße musste eine 30-Jährige ihren Pkw Peugeot gegen 17.45 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam der Pkw dabei etwas ins Rutschen. Eine nachfolgende 36 Jahre alte Autofahrerin bremste wohl ebenfalls ab, konnte jedoch nicht verhindern, dass ihr Pkw Opel den Peugeot noch leicht streifte.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte an einem Opel Astra, der in der Neresheimer Straße abgestellt war, einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Beschädigungen entstanden am Samstag, zwischen 10.15 Uhr und 14.45 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Böbingen: Wirtschaftlicher Totalschaden

Auf rund 2600 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen entstand. Kurz vor 5 Uhr kam der Pkw Volvo eines 42-Jährigen auf schneeglatter Straße ins Schleudern und prallte gegen die dortigen Stahlschutzplanken. Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt.

