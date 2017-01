POL-AA: Ostalbkreis Raum Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Bezirksrathaus; Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein 22 Jahre alter Autofahrer verursachte am Sonntagabend einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand. Gegen 21.20 Uhr kam er auf der Straße Benzfeld mit seinem Pkw BMW innerhalb einer Kolonne auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen die Pkw Smart eines 49-Jährigen prallte.

Lorch: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 22-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Pkw BMW einen anderen BMW, der in der Haldenbergstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand gegen 20.30 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Lorch: Unfallverursacherin wurde leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 62-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag. Gegen 11.30 Uhr kam sie mit ihrem Pkw Kia auf der B 29, Höhe Abfahrt Lorch Ost auf mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 55-Jähriger seinen Pkw Skoda am Samstagabend auf der Einhornstraße anhalten. Ein nachfolgender 35-Jähriger konnte seinen Ford Fiesta nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr gegen 18.45 Uhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Einparken beschädigte ein 66-Jähriger am Sonntagmorgen mit seinem Pkw VW Golf einen in der Becherlehenstraße abgestellten Pkw Porsche. Der dabei gegen 10 Uhr entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Gschwend: 5000 Euro Sachschaden

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein 38-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag verursachte. Kurz nach 15 Uhr kam er mit seinem Pkw VW auf der Schönbergstraße ins Rutschen und prallte gegen den verkehrsbedingt wartenden Pkw Toyota eines 26-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 3000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 40-Jährige ihren Pkw Mini gegen 13 Uhr auf der Klösterlestraße anhalten. Eine 58-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mini auf. Die 40-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: In Bezirksrathaus eingebrochen

Einbrecher drangen zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr in das Bezirksrathaus Schwäbisch Gmünd-Bargau, in der Hans-Fein-Straße ein. Die Täter waren über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude gelangt, wo sie sämtliche Schränke und Schubladen durchsuchten. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, das in einem Behältnis verschlossen aufbewahrt wurde. Weiter entwendeten die Täter einen Laptop und einen Kaffeeautomaten. Der Gesamtwert von Diebesgut und Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter und Beobachtungen in der Tatnacht rund um den Tatort nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

