POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sattelzugmaschine brannte - Unfallflucht - sonstige Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Satteldorf, A6: 21-Jähriger fuhr zu schnell und prallte gegen Leitplanke

Aufgrund den winterlichen Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ist in der Nacht zum Montag ein 21 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Autobahn mit seinem Pkw verunfallt. Der junge Mann hatte gegen 00:20 Uhr die A 6 von Bayern in Richtung Crailsheim befahren, als er auf Höhe Satteldorf ins Schleudern geriet. Hierbei prallte er gegen die Mittelleitplanke. Der Mann blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro.

Wolpertshausen, A6: Mit plattem Reifen gegen die Leitplanke

Aufgrund eines plötzlich platten Vorderreifens ist am Sonntag eine 45 Jahre alte Toyota-Lenkerin auf der Autobahn in die Mittelleitplanke geprallt. Die Frau hatte gegen 16:55 Uhr die A6 von Schwäbisch Hall in Richtung Wolpertshausen befahren, als der Reifen plötzlich Luft verlor. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Frau blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt circa 4.000 Euro.

Crailsheim: Sattelzugmaschine in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagabend eine Sattelzugmaschine MAN in Brand geraten. Das Fahrzeug war auf einem Firmengelände in der Roßfelder Straße gestanden, als gegen 19:30 Uhr das Feuer ausbrach. Die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim löschte das Fahrzeug. Durch den Brand war vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Crailsheim: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Ellwanger Straße ist am Sonntag ein Sachschaden von circa 1.200 Euro entstanden. Ein 24 Jahre alter Opelfahrer war gegen 16:00 Uhr in Richtung Ellwangen unterwegs. Auf Höhe Milanstraße erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 45 Jahre alter Honda-Lenker nach rechts abbiegen wollte und gebremst hatte. In der Folge fuhr der Opelfahrer von hinten auf. Verletzt wurde niemand.

Michelfeld: Auf PKW gerutscht

Am Sonntag um 01:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die abschüssige und schneeglatte Friedrichstraße. Auf Grund der Schneeglätte rutschte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000,- Euro.

Schwäbisch Hall: Mehrere Fahrzeuge geschädigt und geflüchtet

Eine 33-jährige Daimler-Lenkerin befuhr am Sonntag um 22:00 Uhr die Straße Am Säumarkt in Richtung Marktstraße. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf zwei, im dortigen Bereich geparkte, Fahrzeuge. Die Fahrerin begutachtete zunächst ihren Pkw und setzt dann ihre Fahrt in Richtung Marktstraße fort. Durch polizeiliche Fahndungsmaßnahmen konnte die Fahrerin ermittelt werden. Nach Rücksprache mit einem zuständigen Richter wurde der Führerschein der 33-Jährigen beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell