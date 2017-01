POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - Glätteunfälle - Autoscheiben eingeschlagen - Einbrüche

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Autos mutwillig zerkratzt

Zwischenzeitlich sind es 20 Fahrzeuge, die von einem Unbekannten mutwillig beschädigt wurden. Es stellt sich so dar, dass die Wägen mit einem spitzen Gegenstand auf der zum Gehweg zugewandten Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt wurden. Hinweise zum Tatgeschehen, dass zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag im Kelterweg und Bergstraße verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Backnang: Zu schnell abgebogen

Eine 30-jährige BMW-Fahrerin bog am Sonntag kurz vor 24 Uhr von einem Parkplatz auf die Obere Bahnhofstraße ein. Als ihr Wagen auf der schneebedeckten Straße in Rutschen geriet, wollte sie abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle und krachte gegen den Bordstein. Weil die Hinterachse des Fahrzeugs brach, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Am Auto entstand ein Schaden, der auf ca. 2000 Euro geschätzt wurde.

Murrhardt: Auto überschlug sich

Ein Bremsversuch wurde am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr einem 43-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Er befuhr die Verbindungsstraße zwischen Fornsbach und Göckelhof, als er auf der schneebedeckten Straße einen Bremsversuch unternahm. Das Fahrzeug schleuderte dabei von der Fahrbahn und überschlug sich auf der Grünfläche. Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden, der auf 4000 Euro beziffert wurde.

Backnang: Gegen Brückengeländer gekracht

Über 8500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Glätteunfalls, der sich am Sonntag gegen 22.35 Uhr ereignete. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Talstraße und kam in einer langgezogenen Linkskurve in Schleudern. Dabei krachte er gegen eine dortige Brückenbegrenzungsmauer. Das Fahrzeug war anschließend manövrierunfähig und musste abgeschleppt werden.

Backnang: 12-Tonner geriet ins Rutschen

Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 20 Uhr die Kniebisstraße und kam auf der Gefällstrecke beim Bremsen auf der glatten Straße ins Rutschen. Der Lkw prallte gegen eine Natursteinmauer und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Lkw konnte erst wieder weiterfahren, als ein Streuwagen die Straßenglätte beseitigt hatte.

Burgstetten: Gegenverkehr touchiert

Auf der winterglatten Straße geriet am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein 38-jähriger Audi-Fahrer beim Befahren der Hauptstraße auf die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegengekommenen Mercedes schrammte. 5000 Euro ist hier die Schadenssumme.

Fellbach: Gegen Ampel gefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter Autofahrer bog am Sonntag von der Remstalstraße nach rechts in der Brunnenstraße ein und schleuderte hierbei auf der winterglatten Straße von der Fahrbahn ab. Er prallte anschließend gegen einen dortig Ampelanlage. Ohne den Unfall, der sich zwischen 23.10 Uhr und 23.30 Uhr ereignet haben muss, anzuzeigen, flüchtete der Unbekannte. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Autoscheibe eingeschlagen

Vermutlich ein Dieb schlug an einem in der Pestalozzistraße geparkten Mercedes die Seitenscheibe ein. Es wurde jedoch aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen, welches am Samstag zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr verübt wurde, bittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Waiblingen: Von der Fahrbahn abgekommen

7000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagmorgen in der Neustadter Hauptstraße ereignete. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines VWs war dort gegen 6 Uhr unterwegs, als sein Fox aufgrund von Schneeglätte ins Schlingern geriet. Dabei brach schließlich das Heck des Wagens aus, sodass der Mann auf Höhe des Bahnhofsplatzes von der Fahrbahn abkam, eine Straßenlaterne rammte und schließlich gegen zwei Verkehrszeichen sowie eine Werbetafel prallte. An dem Fox entstand Totalschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Der 25-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Scheibe eingeschlagen

Zischen Samstag 18.30 Uhr und Sonntag 14 Uhr schlug ein Unbekannter eine hintere Seitenscheibe eines Citroen Berlingo ein. Der Pkw stand im genannten Zeitraum in der Beinsteiner Straße. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden/Leutenbach: Einige Glätteunfälle

Am Montag kam ein 20-Jähriger gegen 0.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Winnenden-Süd zur B14 von der Fahrbahn ab. Er prallte in die Schutzplanken und verursachte rund 4500 Euro Schaden.

In der Römerstraße in Winnenden parkte am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem Golf aus. Dabei übersah sie ein herannahendes Streufahrzeug, das von einem 19-Jährigen gelenkt wurde. Dieser kam bereits zuvor ins Rutschen, sodass er nicht mehr bremsen und den Unfall verhindern konnte. Er stieß gegen den Golf, der durch den Aufprall noch auf einen parkenden Audi geschoben wurde. An dem Golf entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. An dem Audi wird der Schaden auf 5000 Euro geschätzt. Das Streufahrzeug blieb unbeschädigt.

Im Hertmannsweiler Weg von Nellmersbach rutschte am Sonntag gegen 18.45 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Seat gegen einen Baum und verursachte dabei rund 5000 Euro Sachschaden. Er blieb dabei unverletzt.

In der Leutenbacher Bahnhofstraße wollte ein 21-jähriger Audi-Fahrer einen entgegenkommenden Pkw passieren lassen. Der 21-Jährige fuhr deshalb nach rechts in eine Lücke parkender Fahrzeuge, kam dabei aber ins Rutschen und stieß gegen einen VW Passat. 4000 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Schorndorf: Heckscheibe eingeschlagen

Ein unbekannter Verursacher schlug zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr die Heckscheibe eines Mercedes der B-Klasse ein, der zu dieser Zeit auf einem Parkplatz beim Güterbahnhof in der Rosenstraße abgestellt war. Hinweise auf den Vandalen, der einige hundert Euro Sachschaden verursachte, erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040.

Schorndorf/Winterbach: Bekanntschaft mit Verkehrszeichen

Am Sonntagabend machten zwei Autofahrer kurz hintereinander ungewollte Bekanntschaft mit Verkehrszeichen. Gegen 23.45 Uhr kam ein 21-Jähriger auf der Querspange-West zwischen Weiler und dem Tuscaloosa-Kreisel mit seinem Skoda auf Schneeglatter Straße von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen ein auf einer Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen und verursachte rund 2700 Euro Schaden.

Bereits 15 Minuten zuvor ereignete sich ein weiterer Unfall aufgrund von Schneeglätte, diesmal in Winterbach. Im Kreisverkehr Ritterstraße/Fabrikstraße kam ein 21-Jähriger mit seinem Citroen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Wegweiserschild. Auch hier wird der Schaden auf 2700 Euro geschätzt.

Schorndorf: Einbruchsversuch

Am Sonntag versuchte ein Einbrecher vergeblich in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Der Unbekannte scheiterte zwischen 12.15 Uhr und 21.15 Uhr an seinen mehrfachen Versuchen, eine Balkontüre des Hauses im Bereich Schorndorf-Nord, oberhalb der Reinhardstraße aufzuhebeln. Er verursachte dabei rund 500 Euro schaden. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07171/3580 entgegen.

