POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Stand: 14.01.2017/09:00 Uhr/Randalierende Jugendliche in Schorndorf-Zeugenaufruf, 2 Einbrüche in Wohnhäuser in Backnang

Aalen (ots) - Schorndorf - Randalierende Jugendliche am McDonalds - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 17:40 Uhr versammelten sich beim McDonalds Restaurant am Bahnhof ca. 20 - 30 Jugendliche. Mehrere der Jugendlichen beschädigten dort abgestellte Fahrräder und klauten auch eines davon. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe dann in Richtung des Schorndorfer Marktplatzes. Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder dem Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 07181/204-0 zu melden.

Backnang - Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag gegen 19:00 Uhr schlagen unbekannte Täter die Verglasung eines Hauses im Häfnersweg ein und betreten durch dieses die Wohnungen in dem Haus. Alle Wohnungen werden durchsucht. Hierbei entwenden die Täter Schmuck von unbekanntem Wert und flüchten bislang unerkannt. Die Ermittlungen zur Tat dauern derzeit an.

Backnang - Einbruch in Wohnhaus 2

Am Freitag in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen unbekannte Täter zunächst die Kellertüre zu einem Mehrfamilienhaus im Steinrain in Backnang auf und im Anschluss auch die Wohnungstüren in dem Haus. Sie durchsuchten sämtliche Wohnungen und entwendeten diverse Gegenstände bevor sie flüchteten. Die Kripo übernahm die Spurensicherung. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern derzeit noch an.

