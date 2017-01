POL-AA: Ostalbkreis/Stand: 14.01.2017, 09:00 Uhr/Glatteisunfall in Aalen, Unfallflucht in Ellwangen

Aalen (ots) - Ellwangen - Geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt und davon gefahren

Am Freitag gegen 20:30 Uhr parkte in Ellwangen in der Hardtstraße ein 31 Jahre alter Mann seinen VW Touran, um auf eine Geburtstagsfeier zu gehen. Als er von dieser wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein anderer Autofahrer seinen VW erheblich beschädigt hatte. Die Ermittlungen der Polizei führten dann zum Unfallverursacher, welcher nach dem Unfall einfach davon gefahren war, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Das Fahrzeug des 40 Jahre alten Unfallverursachers, ein BMW X5, wies selbst einen Schaden von ca. 2.000 Euro auf. Den Unfallverusacher erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Aalen - Wegen Glatteis in Leitplanke gefahren

Am Samstag gegen 03:15 Uhr meldete eine Taxifahrerin der Polizei ein Auto, welches komplett ohne Beleuchtung unterwegs sei. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Autofahrer auf der B29 auf Höhe der Fa. Möbel Rieger in Aalen unterwegs war und aufgrund der dortigen glatten Straße in die Leitplanken gefahren war. Anschließend fuhr er mit seinem Auto einfach in Richtung seiner Wohnung. An den Leitplanken entstand immerhin Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Am Auto des Unfallverursachers entstand Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

