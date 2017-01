POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto und Wohnhaus beschädigt - Unfallfluchten

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer schrammte vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Thomas-Mann-Straße geparkten Pkw Ford auf der linken Fahrzeugseite. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000Euro. Ohne den Unfall, der sich am Freitag zwischen 7.45 Uhr und 10.15 Uhr ereignete, anzuzeigen, flüchtete der Unbekannte. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Berglen: Unfallflucht

Ein in Oppelsbohm in der Johann-Sebastian-Bach-Straße am Fahrbahnrand abgestellter, blauer Audi A4 wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch einen unbekannten Pkw-Lenker an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Schraube in Reifen gedreht

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Friedrich-List-Straße wurde im Zeitraum von Donnerstag 14:00 Uhr bis Freitag 09:30 Uhr ein roter VW Golf beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde eine Schraube in den hinteren, rechten Reifen gedreht. Hierzu wurde vermutlich ein Akkuschrauber verwendet. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Sachbeschädigung an Wohnhaus

Ein derzeit unbekannter Täter warf am Donnerstag um circa 23:30 Uhr eine Bierflasche in den Eingangsbereich eines Hauses in der Nelkenstraße. Dadurch wurde eine Scheibe des Wohngebäudes beschädigt. Hinweise auf den Flaschenwerfer nimmer der Polizeiposten Plüderhausen unter der Nummer 07181 81344 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell