POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle auf Grund Sturm - Einbruch - Diebstahl von Rollator

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schrozberg: PKW kracht auf umgestürzten Baum

Ein 31-jähriger VW Passat-Fahrer befuhr am Freitag um 06:15 Uhr die L 1005 von Leuzendorf in Richtung Spielbach. Etwa 250 Meter nach der Abzweigung zur K 2527 fiel aufgrund Orkanböen und Schneetreiben eine Fichte, welche links der Straße im Wald stand, auf die Fahrbahn. Der 31-Jährige erkannte noch den fallenden Baum, konnte jedoch eine Kollision - trotz Vollbremsung - mit der Baumspitze nicht mehr vermeiden. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Beide Insassen im PKW blieben unverletzt.

Kreßberg: PKW prallt gegen umgestürzten Baum

Ein 31-jähriger Seat Ibiza-Lenker befuhr am Freitag um 06:10 Uhr die K2654 von Waldtann in Richtung Goldbach. Auf Grund des Unwetters und des böigen Windes stürzte im dortigen Waldgebiet unmittelbar vor dem Fahrzeug eine Tanne zu Boden und kam anschließend quer zur Fahrbahn zum Liegen. Trotz Bremsung und dem Versuch auszuweichen, prallte der Seat gegen den Baumstamm. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Riedbach: Anhänger löst sich vom Fahrzeug

Aufgrund der starken Sturmböen löste sich am Freitag um 06:00 Uhr auf der B290 von Riedbach in Richtung Blaufelden ein Anhänger vom PKW Opel Astra eines 48-jährigen Fahrers und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Ford Sierra eines 49-Jährigen. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Einbruch

Zwischen Donnerstagabend 20:00 Uhr und Freitagfrüh, 06:00 Uhr, entfernten unbekannte Einbrecher den Gitterrost eines Lichtschachtes in der Karlstraße. Anschließend stiegen sie in den Lichtschacht und hebelten dort ein Fenster auf. Im Keller wurden weitere Türen aufgehebelt. Anschließend begaben sich der oder die Einbrecher in den Gastraum im Erdgeschoß und verließen das Gebäude über ein dortiges Fenster, ohne etwas zu entwenden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen. Telefon: 07951 / 4800

Crailsheim: Diebstahl im Krankenhaus

Am Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde in einem Klinikum in der Gartenstraße ein Rollator entwendet, welcher auf dem Flur abgestellt war, während sich die Geschädigte in den Praxisräumen befand. Der Rollator, im Wert von 100 Euro, mit schwarzen Kunststoffgriffen, schwarzem Sitzbrett, schwarzem Korb und grau/silbernem Gestell war im genannten Zeitraum im Eingangsbereich des Klinikum, rechts der Rezeption abgestellt. Zeugenhinweise bezüglich des Diebstahls oder dem Verbleib des Rollators nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen. Telefon: 07951 / 4800

