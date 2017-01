POL-AA: Landkreise Schwäbisch Hall, Rems-Murr-Kreis und Ostalbkreis: Sturmtief Egon beschäftigte Einsatzkräfte

Aalen/Schwäbisch Hall/Waiblingen (ots) - Kurz nach Mitternacht setzte in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Ostalb und Rems-Murr-Kreis das Sturmtief Egon ein. In der Folge stürzten rund 40 Bäume um, wodurch Straßen teilweise blockiert wurden.

Der Schwerpunkt der Beeinträchtigungen war im Landkreis Schwäbisch Hall und im Raum Backnang auszumachen. In allen drei Landkreisen waren Feuerwehren, Bauhöfe, Straßenmeistereien und Polizeistreifen im Einsatz, um die Gefahrenstellen abzusichern und die Störungen zu beseitigen. Gegen 07:00 Uhr hatte sich die Einsatzlage wieder entspannt.

Bei Bopfingen stürzte kurz nach 06:00 Uhr zwischen Kerkingen und Baldern ein Baum auf einen fahrenden Pkw, Renault. Der 54 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt 4.000 Euro.

Bei Schrozberg, Kreßberg, Wallhausen und Oppenweiler fuhren Autofahrer gegen umgestürzte Bäume. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. In Waiblingen stürzte ein Baum um und beschädigte einen geparkten Pkw leicht.

In Aalen-Waldhausen wurde ein Festzelt beschädigt, weshalb eine für heute Abend geplante Faschingsveranstaltung abgesagt werden musste.

Zahlreiche Gegenstände wurden in Region umhergeweht und auf Straßen verteilt. Hier eine kleine Auswahl: In Schwaikheim, Korb, Winnenden, Fellbach und Schorndorf stürzten Straßenabsperrungen um. In Rot am See wurden zur Abholung bereitgestellte Mülltonnen und Müllsäcke auf der Ortsdurchfahrt verstreut. In Kernen-Rommelshausen fand sich eine 2,5 Meter groß Spielhüpfburg auf der Straße wieder und in Heubach wurde eine Dixi-Toilette auf die Straße geweht.

Personen kamen nach bisherigem Kenntnisstand glücklicherweise nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell