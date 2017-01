POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgänger von PKW erfasst - Leitpfosten entwendet - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Fahrzeug rollt zurück

Am Donnerstag um 13:35 Uhr befuhr eine 25-jährige VW Fahrerin die Wilhelmstraße. An der Kreuzung zur Ludwigstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten, hierbei rollte ihr Fahrzeug ein Stück rückwärts und touchiert den dahinter stehenden PKW Passat. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Crailsheim: Fußgänger von PKW erfasst

Ein 52-jähriuger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag um 16.30 Uhr die Wilhelmstraße und beabsichtigte nach links in die Ludwigstraße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er eine 77-jährige Fußgängerin, die die Straße querte und erfasste diese mit seinem Fahrzeug. Die Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Blaufelden: Auffahrunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Donnerstag um 21.50 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW Transporter-Lenker die L1001 in Richtung Blaufelden. Auf Höhe Niederweiler fuhr er auf den vor ihm fahrenden PKW VW Polo einer 19-Jährigen auf, die ihre Geschwindigkeit verringerte, zunächst den Blinker nach rechts betätigte, anschließend den linken Blinker und nach links abbog. Der 30-Jährige hatte bereits zum Überholvorgang angesetzt und kollidierte deswegen mit dem Fahrzeug der 19-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings wurde bei dem 30-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung nachgewiesen.

Rosengarten: Unfall beim Ausparken

Zwei Fahrzeuge wollten am Donnerstag um 13:45 Uhr gleichzeitig ausparken und fuhren jeweils auf die Straße Im Ghai ein. Eine 55-jährige VW-Fahrerin fuhr rückwärts aus einem Parkplatz aus, ein 49-jähriger Ford-Fahrer zeitgleich aus einer gegenüberliegenden Ausfahrt. Aus Unachtsamkeit kollidierten die beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 4500 Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Ein 19-jähriger Lenker eines Skoda befuhr am Donnerstag um 19:00 Uhr, die Ellwanger Straße in Fahrtrichtung Hessental. Auf Höhe der Schenkenseestraße wollte er dort nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 40-jährigen Fiat Lenker. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 13.000 EUR.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt nicht beachtet

Eine 26-jährige Mazda-Fahrerin wollte am Mittwoch um 19.00 Uhr von der Heimbacher Gasse nach links in die Stuttgarter Straße einfahren. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines aus Richtung Stuttgart kommenden 52-jährigen Fahrers eines Wohnmobils, so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Gaildorf: Leitpfosten entwendet

Am Freitag wurde um 00:15 Uhr ein 20-jähriger Fahrer eines Opel Corsa auf der B19 zwischen Gaildorf und Großaltdorf durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten im Fond des Fahrzeugs einen Leitpfosten feststellen. Nach Befragung gab der Fahrzeugführer an, dass er den Pfosten gegen 00.00 Uhr auf der Fahrstrecke entwendet habe. Der Pfosten wurde sichergestellt und der junge Fahrer wegen Diebstahls angezeigt.

Bühlertann: Wildunfall

Am Freitag um 01:00 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw Daimler-Benz die K2637 von Hinteruhlberg Richtung Hettensberg. Auf Höhe des dortigen Sportplatzes, kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro am vorderen rechten Kotflügel. Das Reh konnte verletzt flüchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell