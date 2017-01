POL-AA: Raum Schwäbisch Gmünd: Unfälle

Ostalbkreis (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen der linke Außenspiegels eines schwarzen VW-Passat beschädigt, der am rechten Fahrbahnrand der Rechbergstraße abgestellt war. Da der Unfallverursacher flüchtete, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 zu melden.

Mögglingen: Auffahrunfall

In der Ortsdurchfahrt von Mögglingen fuhr am Donnerstagmittag ein 42-jähriger VW-Fahrer gegen 13.50 Uhr auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw Mercedes eines 37-jährigen Fahrers auf. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 11000 Euro.

