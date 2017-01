POL-AA: Raum Ellwangen: Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Rainau: Von Windbö erfasst

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verunglückte eine 27-jährige Autofahrerin auf der BAB7. Die Fahrerin blieb unverletzt. Sie war in Richtung Norden unterwegs, als sie gegen 2.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen von einer Windbö erfasst und nach links in die Leitplanken gedrückt wurde. Der Schaden am Pkw Seat und der Leitplanke wurde auf zusammen etwa 11000 Euro geschätzt.

Rainau: Reh tot

Auf der B 290 wurde am Donnerstagabend zwischen der Abzweigungen Schwabsberg und Bucher Stausee ein Reh vom Pkw Citroen eines 26-jährigen Fahrers erfasst und gegen 23 Uhr getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Ellenberg: Toter Fuchs verursacht Folgeunfall

Ein am Donnerstagabend die Landesstraße 2220 querender Fuchs wurde gegen 19 Uhr vom Pkw einer 48-jährigen Toyota-Lenkerin erfasst und getötet. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Im Anschluss daran ereignete sich ein Folgeunfall, als ein derzeit unbekannter Fahrzeuglenker an dem mit Warnblinklicht stehenden Toyota vorbeifuhr und deshalb ein entgegenkommender 33-jähriger Mercedes-Fahrer nach rechts in den Schnee ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei entstand am Mercedes ein Schaden von ca. 1500 Euro. Die Polizei Ellwangen bittet unter Telefon 07961/9300 um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher, der ohne anzuhalten weiterfuhr.

