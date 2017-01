POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Linienbus prallt gegen geparkten Pkw

Aalen (ots) - Alfdorf: Linienbus prallt gegen geparkten Pkw

Der Lenker eines Linienbusses befuhr am Donnerstag gegen 19.25 Uhr die Untere Schloßstraße in Richtung Adelstetten. Kurz vor dem Ortsausgang prallte er ungebremst gegen einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten BMW. Durch die Wucht des Aufprallt wurde dieser nach vorne über den Gehweg in einen Vorgarten geschleudert, wo er noch gegen einen Baum stieß. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit einem Fahrgast, einem Mädchen, besetzt, welches nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieb. Als Ursache nannte der Busfahrer, dass er von einem entgegenkommenden Fahrzeug durch das eingeschaltete Fernlicht geblendet worden sei. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Schaden am Omnibus wird auf 11.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Welzheim, Tel.: 07182/92810, bittet, dass sich das zum Unfallzeitpunkt im Bus sitzende Mädchen meldet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell