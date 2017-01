POL-AA: Ostalbkreis: 800 Liter Diesel abgezapft; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Aufgefahren

An der Ausfahrt Affalterried aus der Bundesstraße 19 in die Kreisstraße 3325 musste am Donnerstagvormittag eine 35-jährige Autofahrerin ihren Pkw Seat gegen 9.40 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 19-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf. Dabei verursachte er einen Sachschaden von rund 1500 Euro.

Aalen: Parkrempler

Bereits am Dienstagnachmittag beschädigte eine 43-Jährige mit ihrem Pkw Ford beim Ausparken gegen 17.15 Uhr einen Pkw Toyota, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gartenstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 26-Jährige verursachte am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Mit ihrem Pkw Peugeot kam sie auf der Kreisstraße 3298 zwischen Dorfmerkingen und Oberriffingen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten.

Jagstzell: Wildunfall

Auf der B 290 erfasste ein 33-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw Audi ein die zwischen Schweighausen und Jagstzell Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall gegen 6.40 Uhr getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diesel abgezapft

Zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr brachen Unbekannte den Tank eines Sattelzuges auf, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz an der B 29, Höhe Zimmern abgestellt war. Aus dem Tank zapften die Diebe rund 800 Liter Diesel ab. Zum Abtransport des Kraftstoffes muss ein Transporter o.ä. benutzt worden sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Hund von Pkw erfasst

Auf der Sudetenstraße wurde am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr ein weißer Labrador vom Pkw Audi eines 31-Jährigen erfasst und vermutlich schwer verletzt. Das Tier, das einige Meter vom Fahrzeug mitgeschleift wurde, flüchtete über eine Lärmschutzwand hinweg. Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 1500 Euro. Laut Angaben des Pkw-Fahrers trug das Tier ein rotes Halsband. Hinweise auf den Besitzer des weißen Labradors bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell