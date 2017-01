POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall beim Wenden

Rems-Murr-Kreis (ots) - Schwaikheim: Unfall beim Wenden

Einen Unfall verursachte ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Krankentransportfahrzeuges am Donnerstagmorgen in Schwaikheim. Er nahm an einem Kreisverkehr in der Bahnhofstraße die falsche Ausfahrt, wollte seinen Fehler korrigieren und zurückfahren. Deshalb wich er zuerst nach rechts auf einen dortigen Parkstreifen aus, um einfacher wenden zu können. Beim Wendemanöver übersah er einen hinter ihm fahrenden 30-jährigen Ford-Fahrer, welcher das Vorhaben des Krankentransporters nicht rechtzeitig erkannte. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro. Keiner der Insassen trug Verletzungen davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell