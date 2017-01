POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Imbiss - Diebstahl aus Firmenwagen - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Gerabronn: PKW kommt von Fahrbahn ab

Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei plötzlich auftretender Eisglätte kam am Donnerstag um 06:45 Uhr eine 24-jährige Peugeot-Lenkerin auf der K2530 bei Wittenweiler von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam unterhalb einer leichten Böschung auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Feuerwehren aus Gerabronn und Blaufelden rückten mit je 2 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zum Unfallort aus. Zwischenzeitlich konnte die Verunglückte das Fahrzeug, mit fremder Hilfe unverletzt über die Beifahrertür, verlassen. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Imbiss

In einen Imbiss am Volksfestplatz drangen im Zeitraum von Mittwochabend, 20.00 Uhr bis Donnerstagfrüh, 06:20 Uhr, unbekannte Einbrecher ein, indem sie einen Rollladen hochschoben und das dahinter liegende Fenster aufhebelten. Die Einbrecher erbeuteten ein Laptop und einen kleineren Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen. Telefon: 07951 / 4800

Crailsheim: Diebstahl aus Firmenwagen

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass ein Firmenwagen der Marke IVECO, der im Zeitraum von Mittwoch, 28.12.2016 bis Samstag, 07.01.2016, in der Breslauer Straße abgestellt war, aufgebrochen und aus dem Fahrzeug mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen der Marke Hilti und Makita samt Transportkoffer entwendet wurden. Am Fahrzeug konnten mehrere Aufbruchspuren festgestellt werden, zudem wurde die Scheibe einer Hecktür eingeschlagen. Der Wert des Diebesgutes wird auf 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Zeugenhinweise. Telefon: 07951 / 4800

Vellberg: Wildunfall

Am Mittwoch befuhr ein 23-jähriger Ford-Lenker die L1064 von Vellberg in Richtung Eschenau. Um 23.15 Uhr kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Das Reh wurde beim Aufprall getötet.

Untermünkheim: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Mercedes-Benz Sprinter beschädigte am Mittwoch um 16:45 Uhr ein 63-Jähriger den dahinter stehenden PKW BMW. Der Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstand, ereignete sich in der Robert-Bosch-Straße

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell