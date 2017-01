POL-AA: Aalen: zwei Verletzte bei missglücktem Überholmanöver

Aalen (ots) - Auf der Bundesstraße 29/Westumgehung stießen am Donnerstagvormittag zwei Pkw im Begegnungsverkehr zusammen. Dabei wurden die beiden Fahrer verletzt, die Strecke war zunächst vollgesperrt. Der Unfall wurde durch einen 54-jährigen Überholer ausgelöst, der gegen 8.20 Uhr, in Fahrtrichtung Aalen fahrend, zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Aalen-West, einen vorausfahrenden Lkw überholte. Im Überholvorgang stieß er kurz vor dem Hochschulgelände Burren mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der VW Golf des Unfallverursachers schleuderte danach über rund 200 Meter Länge auf der Straße entlang und geriet dann nach rechts von der Straße ab, wo er im dortigen Buschwerk hängenblieb. Weil das Unterholz dem Fahrer ein selbständiges Aussteigen aus dem Wrack unmöglich machte, wurde er von der Feuerwehr, die mit 15 Mann im Einsatz war, aus dem Fahrzeug geholt. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 43-jährige Fahrer des entgegenkommenden Audis wurden durch den Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagenbesatzungen und einem Notarzt im Einsatz war, an der Unfallstelle erstversorgt. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den unfallbeteiligten Pkw wurde auf zusammen etwa 60000 Euro geschätzt, der überholte Lkw zog sich einen leichten Streifschaden zu, der mit rund 1000 Euro zu Buche schlägt. Die Strecke war zunächst für rund eine Stunde für den Verkehr voll gesperrt. Zur Verhinderung, dass der Rückstau durch die Ausleitung bei Aalen-West den Rombachtunnel blockiert, wurde die Ausleitung des in Richtung Autobahn führenden Verkehrs schon vor dem Tunnel veranlasst. Durch die Sperrungen kam es zu Staus und Behinderungen, auch auf der Umleitungsstrecke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell