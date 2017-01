POL-AA: Raum Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Schwäbisch Gmünd: Pkw überfuhr Verkehrsinsel

Auf der Weißensteiner Straße überfuhr ein 70-jähriger Ford-Fahrer am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr die dortige Verkehrsinsel und beschädigte die beiden darauf aufgestellten Verkehrszeichen. Der dabei entstandene Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Göggingen: Gleichzeitig ausgeparkt

Am Mittwoch kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Der Unfall ereignete sich, als ein 33-jähriger Smart-Fahrer rückwärts von einem Kundenparkplatz auf die Hauptstraße einfuhr und eine 51-jährige Suzuki-Lenkerin zeitgleich vorwärts aus einer gegenüberliegenden Einfahrt eingefahren war.

Leinzell: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch auf der Gögginger Straße, als eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 16.20 Uhr auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw Mercedes eines 24-jährigen Fahrers auffuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Beim Einfahren am Mittwochnachmittag in den Kreisverkehr Vordere Schmiedgasse/Baldungstraße fuhr eine 42-jährige Daihatsu-Fahrerin gegen 14 Uhr aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt vor ihr haltenden Pkw VW einer 52-jährigen Fahrerin auf. Der VW wurde durch den Aufprall noch auf den davor stehenden Pkw VW aufgeschoben. Der 39-jährige Fahrzeuglenker wurde zur ambulanten Behandlung in die Stauferklinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Mögglingen: Eisbrocken beschädigt Pkw

Von der herunterfallenden Eisplatte eines entgegenkommenden Lkws wurde am Mittwochmittag die Windschutzscheibe eines VW Golfs einer 29-jährigen Pkw-Fahrerin beschädigt und dadurch am Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der B 29, aus Richtung Aalen gesehen kurz vor Ortsbeginn Mögglingen, der Lkw fuhr in Richtung Aalen weiter. Hinweise zum Lkw nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall verhindert und doch kaputt; Zeugen gesucht

Rund 5000 Euro Schaden entstand am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall entlang der Oberbettringer Straße. Dort bog gegen 11.30 Uhr ein Pkw nach links in einen der PH-Parkplätz ab. Ein ihm entgegenkommender, in Richtung Bargau fahrender Pkw-Fahrer wich dem Abbieger nach rechts aus und fuhr dabei gegen einen Ampelmast. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass ihre Ampeln jeweils Grünlicht zeigten. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter Telefon 078171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell