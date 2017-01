POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen zu Fahrmanöver gesucht, Unfälle, Feuerwehreinsatz an Schule, Diebstähle, Einbruchsversuch

Rems-Murr-Kreis (ots) - Remshalden/Schorndorf: Gefährliche Fahrmanöver-Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag fiel ein Mercedes SUV des Typs GLE durch gefährliche Fahrmanöver auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen auf. Laut Angaben eines gefährdeten Verkehrsteilnehmers bei der Polizei, überholte gegen 15.45 Uhr der bislang noch unbekannte Fahrer des schwarzen Mercedes auf Höhe der Anschlussstelle Geradstetten auf der rechten Fahrspur eine Fahrzeugkolonne mit überhöhter Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf zog der Mercedesfahrer auf den linken Fahrstreifen, wodurch der Geschädigte stark bremsen musste. Auf der weiteren Fahrt bis zur Anschlussstelle Schorndorf-Haubersbronn bremste der Mercedesfahrer zweimal ohne ersichtlichen Grund stark ab, sodass der Geschädigte und wohl auch andere Verkehrsteilnehmer Gefahrenbremsungen tätigen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Zudem soll der Mercedesfahrer einen Gegenstand aus dem Fahrzeug geworfen haben, wodurch die Frontscheibe des Mercedes des Geschädigten beschädigt wurde. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer des beschriebenen SUVs aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, denen die beschriebenen Fahrmanöver auffielen oder womöglich ebenfalls gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes in der Hohenstaufenstraße. Der Unbekannte beschädigte zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 14.30 Uhr einen dort abgestellten Mercedes-Kombi. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Welzheim: Kaminbrand

Mit drei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr aus Welzheim am Mittwochabend in die Stuttgarter Straße aus. Dort wurde um kurz vor 22 Uhr ein Kaminbrand an einem Wohnhaus gemeldet. Dadurch entstand ein beißender Geruch im Haus. Die Feuerwehr säuberte zusammen mit einem Schornsteinfeger den Kamin. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Radfahrer übersehen

Zu einem Unfall kam es Mittwochnachmittag in der Heinkelstraße, als ein 54-jähriger Lenker eines Renaults in die Cannonstraße abbiegen wollte. Beim Einfahren übersah er einen von links herannahenden, 26-jährigen Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Ein Transport in ein Klinikum war nicht erforderlich. Sachschaden entstand an keinem der beiden Fahrzeuge, lediglich die Brille des Radfahrers wurde durch den Sturz beschädigt.

Waiblingen: Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstag zwischen 22:00 Uhr und 24:00 Uhr die Beifahrerscheibe eines in der Fronackerstraße geparkten Mercedes-Benz ein. Daraufhin wurde eine große, schwarze Ledertasche in Kroko-Optik entwendet. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

In der Nacht auf Donnerstag ereignet sich im Zeitraum zwischen 22:45 Uhr und 00:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße. Ein bislang unbekannter Pkw Lenker beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mercedes-Benz und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfall in Kreisverkehr

Am Kreisverkehr Kahlaer Platz kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall zwischen einer 82-jährigen Renault-Clio-Fahrerin und einem 28-jährigen Peugeot-Fahrer. Die Renault-Fahrerin übersah gegen 11 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr den Peugeot, an dem Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstand. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligten wurden beim Zusammenstoß nicht verletzt.

Plüderhausen: Leergut entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, im Zeitraum zwischen 20:00 und 07:00 Uhr, wurde in einem Ladengeschäft im Seebrunnenweg 20 Sprudelkisten Leergut im Wert von 130 Euro aus dem Außenlager entwendet. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtige Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Murrhardt: Anhänger machte sich selbständig

Ein Autoanhänger machte sich am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr selbständig. Er rollte aus einem Grundstück auf die Erich-Schumm-Straße und blieb dort auf der Fahrbahn stehen. Ein 44-jähriger Lenker eines VW-Transporters erkannte die Gefahrensituation des querstehenden Anhängers zu spät und fuhr auf diesen auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Backnang: Versuchter Einbruch

Unbekannte Einbrecher versuchten am Mittwochabend zwischen 17.10 Uhr und 17.40 Uhr in der Straße Auf dem Hagenbach in ein Wohnhaus einzubrechen. An dem Gebäude waren an verschiedenen Türen und Fenstern Aufbruchspuren feststellbar. Zudem war an einer Kellertüre das Fensterglas eingeschlagen, über welches ins Gebäude eingestiegen wurde. Es ist zu vermuten, dass der Eindringling flüchtete, als die Bewohner nach Hause kamen. Den Feststellungen nach wurde nichts entwendet. Passanten, die Verdächtiges beobachteten oder gar die flüchtenden Täter bemerkten, sollten sich nun bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Backnang: Alkoholisierter Autofahrer

Mit nahezu zwei Promille saß am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr eine 40-jährige Autofahrerin am Steuer. Als sie in der Sulzbacher Straße mit ihrem Ford Fiesta ausparken wollte, stieß sie gegen einen geparkten VW Sharan und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Führerschein der betrunkenen Autofahrerin wurde vorläufig eingezogen.

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr an einem Kreisverkehr ereignete. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin befuhr den Berliner Ring und missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr zur Straße In der Plaisir die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden BMW-Lenkers. Die Insassen blieben hierbei unverletzt.

Fellbach: Parkrempler

Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte am Mittwoch gegen 15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Gotthilf-Bayh-Straße vorwärts in eine Parklücke einzufahren. Dabei schrammte sie die Karosserie eines dort geparkten VW Crafter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Aspach: Brand einer Kaffeemaschine - Schule geräumt

In der Grundschule in Allmersbach am Weinberg kam es am Donnerstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz. Kurz vor 8 Uhr ging der Alarm bei der Rettungsleitstelle ein, dass im Lehrerzimmer ein Feuer ausgebrochen sei. Die Grundschule, in der zu diesem Zeitpunkt bereits der Schulbetrieb aufgenommen war, wurde vorsorglich geräumt. Die örtliche Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften ausgerückt war, stellte vor Ort fest, dass eine dortige Kaffeemaschine in Brand geraten war. Das Feuer im Lehrerzimmer wurde rasch gelöscht. Es entstand weder durch den Brand noch bei den Löscharbeiten ein Gebäudeschaden. Auch Personen kamen nicht zu Schaden, sodass der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst und Notarzt glücklicherweise wieder ohne Einschreiten zu müssen aus dem Einsatz genommen wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell