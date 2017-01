POL-AA: Raum Ellwangen: Pöbler muss in Gewahrsam und Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Ellwangen: Unfallflucht

Beim Rangieren ihres Fahrzeuges fuhr eine 56-jährige BMW-Fahrerin am Mittwoch in der Karlstraße gegen 15 Uhr zunächst rückwärts gegen einen Müllcontainer und stieß dann gegen die Hauswand. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber durch einen Zeugenhinweis ermittelt werden. Der Gesamtschaden an Hauswand und Pkw beläuft sich auf ca. 1800 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Vorbeifahren

Eine 40-jährige Nissan-Fahrerin wollte am Mittwochnachmittag auf der Sebastian-Merkle-Straße an dem vor ihr fahrenden Audi eines 32-jährigen Fahrzeuglenkers vorbeifahren, da sie der Meinung war, dass dieser nach links abbiegen wollte. Als dieser jedoch nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einfahren wollte, kam es gegen 13.15 Uhr rechts zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Bopfingen: Auffahrunfall

Rund 10000 Euro Schaden verursachte ein 35-jähriger KIA-Fahrer am Mittwochmittag, als er gegen 13 Uhr auf der Neuen Nördlinger Straße auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Pkw VW eines 66-jährigen Fahrers auffuhr, der nach links abbiegen wollte. Der VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Bopfingen: Unfall beim Parken

Am Mittwoch fuhr eine Fiat-Fahrerin gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Wiesmühlstraße vorwärts in eine Parklücke ein. Noch bevor sie den Motor abstellte, kuppelte sie aus, wodurch der Pkw einen Satz nach vorne machte und gegen die Hauswand fuhr und einen daneben geparkten Pkw streifte. An der Hauswand entstand wohl kein Schaden, an den beiden Fahrzeugen wurde er auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Fußgänger läuft gegen Pkw

Gegen 17.10 Uhr wollte ein 41-jähriger Fußgänger am Mittwochnachmittag von links kommend die Fahrbahn der Neuen Nördlinger Straße auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters überqueren. Dabei lief er seitlich gegen einen Pkw Hyundai, eines in der Kolonne fahrenden 51-jährigen Fahrers. Am Pkw wurde dabei der Außenspiegel abgerissen, der Fußgänger fiel zu Boden. Der sichtlich angetrunkene Fußgänger zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die vor Ort ambulant behandelt wurden. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Ellwangen: Pöbler muss in Gewahrsam

Die Ellwanger Polizei wurde am Mittwochnachmittag verständigt, weil drei Männer in der Bahnhofstraße Passanten anpöbeln würden. Vor Ort stellte eine entsandte Fußstreife der Polizei fest, dass tatsächlich ein Anpöbeln, aber keine Straftaten stattgefunden hatten. Die fraglichen Personen hatten sich bereits entfernt, wurden aber von der Fußstreife gegen 16.20 Uhr in der Wolfgangstraße angetroffen. Einer der drei Männer war mehr als augenfällig betrunken, er benahm sich auch dort in der Wolfgangstraße gegenüber Passanten daneben. Bei der polizeilichen Kontrolle konnte er sich nicht auf den Beinen halten und fiel unkontrolliert zu Boden. Die Polizei nahm den 25-jährigen Bewohner der Landeserstaufnahmestelle in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell