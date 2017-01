POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Einbruch, Kleinstunfall und Sachbeschädigung an Schule

Rems-Murr Kreis (ots) - Backnang: Handbremse vergessen

In der Hessigheimer Straße startete am Mittwochmorgen ein 43 Jahre alter Mann den Motor seines VWs, um das Auftauen der Scheiben zu beschleunigen. Er verließ dann nochmal kurz den Pkw, vergaß dabei aber die Handbremse anzuziehen. Der VW konnte sich deshalb selbständig machen und rollte die Straße hinab. Er stieß dabei gegen eine Straßenlaterne, riss diese dadurch komplett aus der Verankerung und prallte zudem gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Es entstand dabei an den Fahrzeugen mehr als 7000 Euro Sachschaden. Der Schaden an der Laterne kann noch nicht beziffert werden.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Schule

Am Mittwochvormittag wurde eine Sachbeschädigung am Salier Schulzentrum bei der Polizei Waiblingen angezeigt. Dort wurden durch derzeit unbekannte Täter vermutlich während der Weihnachtsferien mehrere Schriftzüge und Schmierereien an verschieden Stellen angebracht. Hinweise auf die Schmierfinken nimmt die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Ladengeschäft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 18:30 und 08:45 Uhr in ein Ladengeschäft in der Strümpfelbacher Straße in Endersbach eingebrochen. Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zugang und durchsuchten die Geschäftsräume. Es wurden Münzgeld und ein Carbon-Mountainbike der Marke Giant im Wert von 2000 Euro entwendet. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Betäubungsmittel bei Durchsuchung aufgefunden

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen im Bereich der Rauschgiftkriminalität geriet ein 24-jähriger Mann aus Weinstadt in Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erwirkt, welcher am Dienstagmorgen vollstreckt wurde. Bei der Durchsuchung wurde unter anderem 60 Gramm Marihuana und wenige Gramm Amphetamin aufgefunden. Der Mann muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Urbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwochmorgen beim Rangieren in der Robert-Bosch-Straße mit seinem Fahrzeug einen Kastenwagen der Marke Ford. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Rangieren

Beim Versuch in den Hof einer Firma in der Stuttgarter Straße zu fahren, rollte ein 44 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges am Mittwochvormittag ein Stück rückwärts und prallte dadurch auf einen VW Golf, der von einer 58-Jährigen gelenkt wurde. Dadurch wurden die Stoßstange und die Motorhaube beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwochvormittag einen in der Rommelshauser Straße abgestellten VW Bus. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Am VW Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell