POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Profilblechen - Sachbeschädigung an PKW - Unfallflucht - Wildunfälle - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Gerabronn: Wildunfall

Mit seinem Ford Fiesta befuhr am Dienstag um 07:15 Uhr ein 20-Jähriger die L1033 von Gerabronn in Richtung Beimbach, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Das Reh wurde von dem Fahrzeug erfasst und getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Wallhausen: LKW steift PKW

Beim Einbiegen von der Frankenstraße in die Hengstfelder Straße kam am Dienstag um 10:30 Uhr ein 28-jähriger LKW-Fahrer mi seinem Fahrzeug zu weit nach links und streifte einen PKW Daimler-Benz Vito einer 68-jährigen Fahrerin, welche auf der Hengstfelder Straße in Richtung Ortsmitte fuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro

Satteldorf: Unfall im Kreisverkehr

Weil er die Vorfahrt einer 32-jährigen VW-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr in der Bronnholzheimer Straße befand, nicht beachtete, kollidierte am Mittwoch um 10.10 Uhr ein 29-jähriger VW-Fahrer mit dem Fahrzeug der 32-Jährigen, als er in den Kreisverkehr einfahren wollte. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Obersontheim: Wildunfall

Am Dienstag um 23:40 Uhr befuhr eine 37-jährige Audi-Fahrerin die L1066 von Obersontheim in Richtung Mittelfischach. Vor Beginn der dortigen Steigung querte ein Reh die Straße und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Reh wurde hierbei getötet, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Untermünkheim: Reh kreuzt die B19

Am Mittwoch um 00:10 Uhr kreuzte ein Reh die B19 zwischen Steigenhaus und Untermünkheim und wurde von einem BMW eines 62-Jährigen frontal erfasst. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Das Tier wurde bei dem Zusammenprall getötet.

Ilshofen: Diebstahl von Profilblechen

Von einem Lagerplatz des ehemaligen Steinbruchs bei Ilshofen-Steinbächle wurden im Zeitraum von 01.11.2016 bis 05.01.2017 insgesamt etwa 15 Platten Profilbleche im Wert von circa 400 Euro entwendet. Ein Teil der Profilbleche diente zur Abdeckung von Holz. Die übrigen Profilbleche waren dort zwischengelagert. Personen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Profilbleche geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Ilshofen, Tel.: 07904 / 940010, in Verbindung zu setzen.

Mainhardt: Rehe querten die Fahrbahn

Ein 53-jähriger Lenker eines Fiat Croma befuhr am Mittwoch um 07:30 Uhr die B14 von Mainhardt in Richtung Großerlach. In der Rottalsenke querten mehrere Rehe die Fahrbahn. Der 53-Jährige erfasste mit seinem Pkw eines der Rehe, welches bei dem Aufprall getötet wurde. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch um 07:40 Uhr eine 19-jährige Lenkerin eines VW Polo auf der B19, zwischen der Einmündung nach Übrigshausen und dem Steigenhaus, auf den vorausfahrenden LKW Daimler-Benz eines 28-Jährigen auf. Am VW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro, am LKW ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Auf Grund Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch um 09:50 Uhr ein 58-jähriger Skoda -Fahrer in der Salinenstraße auf den am Fahrbahnrand haltenden PKW Skoda eines 51-Jährigen auf. An beiden PKW entstand hierbei ein Schaden von jeweils 500 Euro.

Vellberg: Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag und Samstag wurde von einem PKW BMW im Dürrschingring der Heckscheibenwischer abgerissen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeiposten Bühlertann zu melden. Telefon: 07973 / 5137

Schwäbisch Hall: Diebstahl von LKW-Batterien

Von einer Ablage unter der Ladefläche eines LKW wurden zwischen Samstagnacht, 23:30 Uhr und Sonntagabend, 18:00 Uhr, zwei LKW-Batterien entwendet. Der LKW stand zu diesem Zeitpunkt in der Karl-Kurz-Straße. Der Wert der Batterien liegt bei 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden. Tel.: 0791 / 4000

Gaildorf: Unfallflucht

Am Mittwoch wurde zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr ein PKW Opel Insiginia, welcher in der Kanzleistraße geparkt war, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf bittet um Zeugenhinweise. Telefon: 07971 / 950923

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell