POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Diebstahl in Firma, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Gegen Warnbaken gefahren

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 77-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag verursachte. Gegen 11 Uhr übersah er auf der schneebedeckten Hegelstraße zwei Warnbaken und fuhr mit seinem VW Golf dagegen.

Aalen: Laterne beschädigt

Ein 77 Jahre alter Pkw-Fahrer verursachte am Mittwochvormittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Beim Einparken beschädigte er gegen 11 Uhr mit seinem VW Touran einen in der Marienstraße aufgestellten Laternenpfahl.

Aalen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Adlerstraße / Nägeleshofstraße missachtete ein 63-jähriger Omnibusfahrer am Mittwochmorgen die Vorfahrt einer von rechts kommenden Hyundai-Fahrerin. Bei dem Unfall entstand kurz nach 9 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 46 Jahre alte Autofahrerin blieben unverletzt.

Hüttlingen: Aufgefahren

Geringer Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag ereignete. Wegen eines die Fahrbahn querenden Fußgängers musste ein 40-Jähriger seinen Pkw Opel gegen 11.20 Uhr auf der Straße An der Pfitze anhalten. Eine 77-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW auf den Opel auf. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines Pkw Audi beim Einparken auf einem Parkplatz im Mühlgraben gegen 9.40 Uhr zwei dort abgestellte Fahrzeuge beschädigte. Obwohl der 82-jährige Unfallverursacher von dem Zeugen angesprochen wurde, ging er dennoch zu Fuß davon. Anhand seines Kfz-Kennzeichens konnte er jedoch von der alarmierten Polizei rasch ermittelt werden. Der von dem 82-Jährigen verursachte Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Beim Wechseln von der Geradeausspur auf die Rechtsabbiegespur übersah eine 61-Jährige am Mittwochmorgen, in Richtung Dalkinger Straße fahrend, den Pkw Audi eines 50-Jährigen und streifte diesen gegen 8.20 Uhr mit ihrem Pkw VW. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Pkw gestreift

Ein 70 Jahre alter Pkw-Fahrer verursachte am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Mit seinem Pkw Opel streifte er gegen 8.15 Uhr einen am Fahrbahnrand der Nikolaistraße geparkten Pkw Renault.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte 62-jähriger Skoda-Fahrer am Mittwochvormittag einen in der Moltkestraße abgestellten VW Polo. Bei dem Unfall entstand gegen 11.30 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Waldstetten: Bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 12000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen. Auf der Landesstraße 1159 zwischen Wißgoldingen und der Ziegelhütte verlor ein 27-Jähriger, wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit, gegen 8 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw Hyundai. Das Fahrzeug geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, dessen Fahrerin sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Spraitbach: Spinde aufgebrochen

Zwischen Mitternacht und 4.45 Uhr brachen Diebe am Mittwochmorgen insgesamt drei Spinde und zwei Getränkeautomaten im Umkleideraum einer Firma in der Eugen-Hahn-Straße auf. Aus den Automaten entwendeten die Täter das vorgefundene Bargeld. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach, Telefon 07176/6562 entgegen.

