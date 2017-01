POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Unfälle-teils mit Verletzten, Sachbeschädigung und Einbruch

Rems-Murr-Kreis (ots) - Oppenweiler: Nach Auffahrunfall leichtverletzt

Ein 23 Jahre alter Golf-Fahrer erkannte am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Hauptstraße zu spät, dass zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge anhielten. Er fuhr deshalb auf den Ford einer 24-Jährigen auf, der durch die Wucht noch auf den Seat eines 21-Jährigen aufgeschoben wurde. Durch den Aufprall wurde die 24-Jährige leichtverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 7500 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstag kam es laut der Aussage eines Augenzeugen zwischen 17:15 und 17:45 Uhr auf dem Parkplatz der Mörike Sporthalle zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei stieß der unbekannte Fahrer eines silbernen Kombis gegen einen geparkten, schwarzen Mercedes-Benz A-Klasse. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Weitere Hinweise auf den silbernen Kombi nimmt das Polizeirevier Backnang unter Tel.: 07191 909-0 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Im Bereich des Klosterplatzes kam es am Dienstag um 14:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 71-jährigen Mercedes-Fahrers und einer 53-jährigen Fahrerin einer Mercedes-Benz A-Klasse. Der Senior musste aufgrund einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn ausweichen und übersah dabei das Fahrzeug der Geschädigten, an dem durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von ca. 5000 Euro entstand. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Fellbach: Jugendlicher von Fahrzeug erfasst

Ein 13-jähriger Jugendlicher stieg Am Dienstagnachmittag um 14:45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Alemannenstraße aus einem Bus aus, lief hinter diesem herum und überquerte daraufhin rennend die Alemannenstraße. Ein heranfahrender 82 Jahre alter Lenker eines VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jugendlichen. Dieser wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt dadurch leichte Schürfwunden und wurde zur weiteren Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Montag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr vermutlich beim Rangieren in der Salzfeldstraße eine geparkte, graue Mercedes-Benz A-Klasse. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall bemerkt bzw. Hinweise auf den Verursacher geben können, sich beim Polizeiposten Welzheim, Tel.: 07181 92810 zu melden.

Welzheim: Sachbeschädigung an Pkw

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Sonntagmittag und Montag, 14:00 Uhr eine schwarze Mercedes-Benz E-Klasse an der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Pkw war am Gottlob-Bauknecht-Platz auf einem Parkplatz hinter einem Imbiss abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Welzheim unter Tel.: 07182 92810 zu melden.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Etwa 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am späten Dienstagnachmittag in der Benzstraße. An der Kreuzung zur Seitenstraße missachtete gegen 17.30 Uhr ein 37-jähriger Golf-Fahrer die Vorfahrt eines 65-jährigen VW-Bus-Fahrers, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt.

Winterbach: Unfall mit Schulbus

An der Goldbodenkreuzung (L1150/1865/K1209)ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schulbus beteiligt war. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Der 49 Jahre alte Busfahrer, der Schulkinder beförderte, fuhr von Manolzweiler kommend an die Kreuzung heran und anschließend nach links in Richtung Winterbach in selbige ein. Dabei kam es gegen 8.10 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Volvo, dessen 50-jähriger Fahrer aus Richtung Schlichten kommend seinerseits nach rechts in den Kreuzungsbereich, ebenfalls in Richtung Winterbach einfuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schulkinder stiegen unmittelbar nach dem Unfall in einen anderen Schulbus um, der an der Unfallstelle vorbeikam.

Weinstadt: Einbruch in Modegeschäft

In ein Modegeschäft in der Großheppacher Straße sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeschlagen. Die Einbrecher wurden bei der Tatausführung gestört, weshalb nichts entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Korb: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag, kurz vor 13:00 Uhr bei Korb gekommen. Ein 21 Jahre alter Daimlerfahrer hatte die Kreisstraße 1912 von Korb in Richtung Winnenden (Alte Bundesstraße) befahren. An der Einmündung zur K1911 fuhr er von hinten auf einen Daimler einer 69-Jährigen auf, welcher verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Sachschaden wurde auf circa 3.000 Euro beziffert.

