POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen-Wasseralfingen: Wildunfall

Mit einem die B 29 querenden Fuchs stieß am Dienstagabend eine Golf-Fahrerin, als sie gegen 19.35 Uhr zwischen Hüttlingen und Westhausen unterwegs war. Rund 1500 Euro Schaden entstand dabei am Pkw.

Aalen: Auffahrunfall

Ein auf der Schleifbrückenstraße in Richtung Johann-Gottfried-Pahl-Straße fahrender 27-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag auf seinen Vordermann auf. Gegen 16 Uhr hielt auf Höhe des Bahnhoftunnels eine 54-jährige Opel-Fahrerin wegen eines entgegenkommenden Rettungswagens an. Das erkannte der Golf-Fahrer zu spät und fuhr auf. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Sachschaden von ca. 4700 Euro.

Ellwangen: Fahrraddiebstahl

Schrezheim: Am Dienstag wurde in der Fayencestraße ein rot/schwarzes Crossbike der Marke Morrision, entwendet. Das Rad stand zwischen 6.30 Uhr und 16.45 Uhr unverschlossen im Bereich des Bahnhofes. Hinweise nimmt die Polizei in Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Ausfahren

1200 Euro Schaden entstand am Dienstagmittag, als ein 71-jähriger VW-Fahrer, gegen 12.50 Uhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf den Kleeweg einfuhr. Er stieß dabei mit einem gerade vorbeifahrenden Klein-Lkw zusammen.

Ellwangen: Auffahrunfall

Auf der Siemensstraße fuhr am Dienstagmittag eine 51-jährige Pkw-Fahrerin auf einen Pkw auf, dessen 55-jähriger Fahrer gegen 11.50 Uhr an der Ampel vor der Einmündung zur Straße An der Jagst angehalten hatte. Der Sachschaden wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Gschwend: Wildunfall

Mit einem Reh prallte ein 26-jähriger Golf-Fahrer am Mittwochmorgen zusammen, als er gegen 2.25 Uhr auf der L 1152, zwischen Seelach und Hintersteinenberg, unterwegs war. Das Tier wurde getötet, am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Lorch: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich Wilhelmstraße/Stuttgarter Straße fuhr eine 22-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf den verkehrsbedingt vor ihr anhaltenden VW Golf eines 22-jährigen Fahrers auf, der nach links abbiegen wollte. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einparken

Beim Einparken ihres Pkws gegen 16 Uhr beschädigte die 18-jährige Fahrerin am Dienstagnachmittag einen geparkten Pkw, der auf den Parkplätzen bei der Schwerzerhalle abgestellt war. Rund 2000 Euro Sachschaden an den beiden Fahrzeugen war die Folge.

Schwäbisch Gmünd: Wenig Beute, Riesenschaden

Mit brachialer Gewalt wurden während der Semesterferien zwischen 23.12. und 10.01. in der Pädagogischen Hochschule, in der Oberbettringer Straße zwei Getränkeautomaten aufgebrochen. Die Täter entwendeten das darin befindliche Wechselgeld in geringer Höhe. Im Gegensatz zur Beute wird der Sachschaden an den Automaten auf beträchtliche 3000 Euro geschätzt.

Mutlangen: Diebstahl an Pkw

Von einem Pkw BMW wurde die linke Scheinwerferreinigungsanlage im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Der BMW stand am Dienstag, zwischen 7.25 Uhr und 12.10 Uhr, in der Wetzgauer Straße; in dieser Zeit erfolgte der Diebstahl. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pkw durch herabfallenden Eisbrocken beschädigt

Ein Pkw wurde am Dienstagvormittag bei der Durchfahrt durch den Einhorntunnel durch einen Eisbrocken beschädigt, der gegen 11.40 Uhr von der Dachplane eines entgegenkommenden Sattelzuges fiel. Der Sattelzug fuhr in Richtung Stuttgart, und bestand aus einer hellen Zugmaschine und einem dunklen Anhänger. Sollte jemand den Vorgang beobachtet haben und Auskunft zum Sattelzug geben können, wird derjenige gebeten, sich bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580 melden.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend kam eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf der Rampe zur B 29, von der Lorcher Straße kommend, auf der glatten Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen 19.10 Uhr in die Fahrbahnbegrenzung. Die Pkw-Fahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

