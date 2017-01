POL-AA: Ostalbkreis: Tramperin bei Gschwend sexuell belästigt; Zusammenarbeit mit Rotem Kreuz und Malteser frei erfunden; rauchen bis es piepst; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Hüttlingen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Beim Rückwärtsfahren am Montagnachmittag beschädigte ein 53-jähriger Pkw-Fahrer kurz vor 17 Uhr mit seinem Nissan einen VW Polo, der im Kirchhofweg in Hüttlingen abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Aalen: Rauchen bis es piepst

Mit 13 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Montagabend zu einem vermeintlichen Brand in die Hopfenstraße aus. Kurz nach 21 Uhr hatte im ehemaligen Schwesternheim der Rauchmelder ausgelöst. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass eine E-Zigarette, die ein Bewohner geraucht hatte, den Feueralarm ausgelöst hatte.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste am Montagmittag ein 33-jähriger Autofahrer seinen Opel Astra auf der B 29, Höhe Bauhaus anhalten. Ein 41-Jähriger erkannte dies gegen 12.30 Uhr zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf den Pkw auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 35-jährige Autofahrerin am Montagmorgen verursachte, als sie mit ihrem Pkw Opel beim Ausparken gegen 7.45 Uhr einen in der Braunenbergstraße geparkten Pkw Mercedes Benz beschädigte.

Ellwangen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen der Einmündung zur Landesstraße 1060 und Ellwangen Rötlen streiften sich am Dienstagvormittag, gegen 10.40 Uhr der Pkw VW einer 31-Jähringen und der Pkw VW Caravelle eines 71-Jährigen. An beiden Fahrzeugen wurden dabei die Außenspiegel beschädigt, wobei ein Sachschaden von rund 600 Euro entstand.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen missachtete eine 23-Jährige auf der Landesstraße 1070 zwischen Dorfen und Unterriffingen die Vorfahrt eines in Richtung Ohmenheim fahrenden Pkw. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge gegen 7.30 Uhr erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden wird auf rund 12000 Euro beziffert.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit ihrem Audi A 3 bog eine 18-jährige Fahrerin am Montagnachmittag von der Ziegelwaldstraße nach links auf die B 29 ein. Beim Verlassen des Einmündungsbereiches wurde gegen 16 Uhr von der Fahrbahn eine Flasche aufgeschleudert; wodurch die Fahranfängerin erschrak, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei beschädigte sie ein dort aufgestelltes Verkehrsschild. Die 18-Jährige meldete den Unfall nachträglich auf dem Polizeirevier. Von dort wurde der Sachschaden auf rund 700 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Zusammenarbeit mit Rotem Kreuz und Malteser frei erfunden; angebliche Beratung über Pflegeleistungen soll in Versicherungsabschluss enden

Telefonisch bot ein Mann in den letzten Tagen mehreren älteren Mitbürgern Beratungsgespräche über Pflegeleistungen bzw. Pflegedienste, auch in Zusammenhang mit den aktuellen Änderungen an. Er gab an, dabei auch mit dem Deutschen Roten Kreuz und den Maltesern zusammenzuarbeiten. Auf Nachfrage wurde am Telefon auch erklärt, dass es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit für eine Stiftung handele. Einer ersten Überprüfung hielten diese Aussagen jedoch nicht stand; tatsächlich ist der Anrufer wohl nur am Abschluss für Versicherungen interessiert. Über die unrichtigen Angaben versucht er sich wohl den Zugang in die Wohnungen der Senioren zu verschaffen. Weder das DRK noch die Malteser gehen auf diese Art ungefragt und unaufgefordert auf Menschen zu und beraten nur, wenn ein Auftrag von Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen vorliegt. Die Polizei hat nach Information über dieses Geschäftsgebaren Ermittlungen aufgenommen.

Gschwend / Gaildorf: Tramperin sexuell belästigt - Kripo sucht Audi-Fahrer

Am vergangenen Freitag stieg eine 25-jährige Anhalterin um 14:30 Uhr an der Bushaltestelle Im Bühlfeld in einen silberfarbenen / grauen Audi A3 mit Schwäbisch Haller Kennzeichen (SHA) ein. Ausgangs der Ortschaft Wildgarten wurde sie von dem Fahrer, der auf Mitte 30 geschätzt wird, sexuell belästigt. Nachdem sich die Frau wehrte und den Fahrer lautstark aufforderte, dass sie aussteigen möchte, führte dieser im Bereich einer Bushaltestelle vor Reippersberg eine Vollbremsung durch und stieß die Geschädigte aus dem Fahrzeug. Der Audi-Fahrer wurde als Südländer, mit kräftiger, stämmiger Figur, ovalem Gesicht, dunklen, in der Mitte nach oben gegelte Haare ("Igelfrisur") und Dreitagebart beschrieben. Er war mit einer dunklen Jacke mit Fellrand und Kapuze sowie einem Schal bekleidet. Personen, die Hinweise auf den Vorfall oder auf den Fahrer des Audis geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Aalen, Telefon 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

