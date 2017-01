POL-AA: Ereignisse aus dem Landkreis Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall (ots) - Fichtenau - Unfall beim Ausparken

Am Dienstag kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Unfall in der Crailsheimer Straße. Eine 69jährige Opelfahrerin fuhr rückwärts aus einem Parkplatz aus, als ihr eine 32-jährige Fahrerin eines Hyundai von hinten auffuhr, welche in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro, beim Hyundai wird der Schaden auf 2.000 Euro geschätzt.

Braunsbach - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Gegen 08:00 Uhr wurde auf der A6 auf dem Parkplatz Kochertalbrücke ein 52jähriger Opelfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Da sich im weiteren Verlauf der Kontrolle der Verdacht einer Drogenbeeinflussung des Mannes erhärtete, wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Sein Auto musste er stehen lassen.

Vellberg - Unfall im Begegnungsverkehr

Gegen 08:50 Uhr kollidierte ein Sattelzug in der Straße "Am Zwinger" mit einem entgegenkommenden Peugeot. Der 35jährige Lkw-Fahrer kam in einer scharfen Linkskurve zu weit nach rechts, eine entgegenkommende 46jährige hatte keine Möglichkeit den Zusammenstoß zu verhindern. Am Sattelzug entstand kein Schaden, der Schaden am Peugeot beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell