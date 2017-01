POL-AA: Ellwangen: Schwerverletzt nach Vorfahrtsverletzung

Ostalbkreis (ots) - Auf der Landesstraße 1029 stießen am Dienstagvormittag zwei Fahrzeuge zusammen, eine Pkw-Fahrerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die 47 Jahre alte Frau bog gegen 8.50 Uhr aus Richtung Haisterhofen nach links in die Vorfahrtsstraße ein. Im Einbiegevorgang wurde sie von einem Lkw erfasst, der ihr frontal in die Fahrerseite ihres Volvos fuhr. Durch die starke Beschädigung konnte die Fahrerin zunächst nicht aus dem Fahrzeug befreit werden, weshalb die hinzualarmierte Ellwanger Feuerwehr das komplette Fahrzeugdach abnehmen musste. Anschließend konnte die Verletzte durch den Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt werden, bevor sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Schaden an dem unfallbeteiligten 40-Tonner und dem totalbeschädigten Pkw wurde auf zusammen etwa 17000 Euro geschätzt. Die Strecke Röhlingen/B29 war während der Unfallaufnahme und für die Dauer der Bergung der Unfallfahrzeuge voll gesperrt. (Die Sperrung dauert mit Sand 10.45 Uhr noch an).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell