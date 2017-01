POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Murrhardt: Unfall an Engstelle

Ein 76-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am Montag kurz nach 17 Uhr die Robert-Franck-Straße ortseinwärts. Trotz Gegenverkehr fuhr er links an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbei. Dabei streifte er einen entgegengekommenen VW Bus. Beide Fahrzeuge wurden hierbei seitlich über die gesamte Fahrzeuglänge beschädigt.

Weissach im Tal: Parkrempler

2500 Euro Sachschaden verursachte am Montag gegen 12.15 Uhr eine 48-jährige Audi-Fahrerin, als sie auf einem Parkplatz in der Lessingstraße beim Einparken auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen kam und gegen einen geparkten Citroen stieß.

Backnang: Auffahrunfall

Unachtsam war am Montag gegen 12 Uhr eine 60-jährige Polo-Lenkerin, die im Berliner Ring zu spät das verkehrsbedingte Anhalten einer vorausfahrenden VW-Fahrerin zu spät bemerkte und auf deren Scirocco auffuhr. 4000 Euro war hier die Schadenssumme.

Fellbach: Fahruntaugliche Autofahrer

Streifenbeamte führten am Montagabend in der Stuttgarter Straße eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 22.15 Uhr konnten sie dabei beobachten, wie ein Pkw Citroen kurz vor der Kontrollstelle anhielt, wendete und anschließend sich entfernt. Die Beamten folgten dem Wagen und konnten den 36-jährigen Fahrer kontrollieren. Weil dieser mit über einem Promille am Steuer saß, wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Noch im Rahmen dieser Kontrolle bestand der Verdacht, dass ein weiterer Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Vortests schlossen auf den Konsum von Cannabisprodukten, woraufhin dem 24-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde. Beide Autofahrer haben nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Fellbach: Auto übersehen

Ein 39-jähriger Fahrer eines Opel Zafira befuhr am Montag gegen 17.40 Uhr die Rommelshausener Straße in Richtung Kernen. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Alfa. Er prallte diesem Wagen seitlich versetzt auf das Heck und schob ihn auf einen davor stehenden Audi A5 auf. Dabei entstand am Pkw Alfa, der auch anschließend abgeschleppt werden musste, ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. An den beiden anderen beiden Autos beläuft sich der Schaden auf ca. 6000 Euro.

Waiblingen: Unfall an Einmündung-Zeugen gesucht

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sowie rund 17.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend ereignete. Gegen 23 Uhr kam es im Bereich der Einmündung der Stuttgarter Straße zur Jesistraße zum Zusammenstoß zwischen einem 47-jährigen BMW-Fahrer sowie einer 30-jährigen Seat-Fahrerin. Beide Beteiligte gaben an, bei Grünlicht in den Einmündungsbereich gefahren zu sein. Zur Klärung der genaueren Umstände bittet das Polizeirevier Waiblingen, dass sich etwaige Zeugen des Unfalls unter Telefon 07151/950422 melden.

Korb: Sachbeschädigung an Ballspielhalle

Unbekannte warfen zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 11 Uhr vier Oberlichtfenster der Toiletten der Ballspielhalle in der Brucknerstraße mit Steinen ein. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Remshalden: Opel gestreift

Aufgrund einer Unachtsamkeit streifte eine 21 Jahre alte Ford-Fahrerin am Montag gegen 21 Uhr in der Beutelsbacher Straße einen parkenden Opel. Hierdurch verursachte sie rund 2500 Euro Sachschaden. Ihr Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Unfallflucht

Auf einem Stellplatz im Käthe-Kollwitz-Weg wurde zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen ein weißer VW Golf von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ geschätzte 2000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Schorndorf: Unfall beim Rangieren

Beim Rückwärtsrangieren in der Wiesenstraße stieß ein 65-Jähriger mit seinem Lkw gegen einen parkenden VW Transporter. Bei dem Unfall, der sich am Montag gegen 16.10 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Schorndorf: Pkw übersehen

Rund 3000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montag in der Silberhalde. Eine 41 Jahre alte Frau parkte gegen 14 Uhr mit ihrem Golf von ihrem Stellplatz aus und übersah dabei einen vorbeifahrenden Renault, der von einer 48-Jährigen gelenkt wurde. Beide Damen blieben unverletzt.

