POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl - Unfallflucht - Wildunfälle - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Kirchberg/Jagst: Unfallverursacher gesucht

Am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es auf der L1040, zwischen Gaggstatt und Kirchberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad. Ein 56-jähriger Zweiradfahrer wollte, nach dem Ortsende Gaggstatt in Richtung Kirchberg, einen vor ihm fahrenden Kastenwagen überholen. Als er sich links neben dem Fahrzeug befand, scherte dieses ebenfalls aus um einen davor fahrenden Traktor zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Zweiradfahrer, kam mit dem Fußraster an die Bordsteinkante und kam zu Fall. Der silberne Kastenwagen setzte seine Fahrt fort, der Fahrer des Traktors konnte wie auch der Zweiradfahrer keine weiteren Angaben zu dem silbernen Kastenwagen machen. Verletzt wurde niemand, an dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Schrozberg: Verkehrsunfallflucht

Am Montag gegen 11:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Oberstettener Straße. Ein unbekannter Lkw-Lenker streifte beim Vorbeifahren einen längs zur Fahrbahn geparkten Opel Zafira und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Opel Zafira wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Zwischen Samstagmittag 12:00 Uhr und Sonntagabend 18:00 Uhr wurde an einem im Rotenbachring abgestellten Lkw durch unbekannte Täter das Tankschloss herausgebrochen und 200 Liter Lkw-Diesel entwendet. Der Schaden am Tankdeckel beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Schwäbisch Hall: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am Montag zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein Fiat Idea, der am Straßenrand in der Sulzdorfer Straße ordnungsgemäß abgestellt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall entgegen. Telefon: 0791 / 4000

Wolpertshausen: Wildunfall

Am Montag um 17:20 Uhr befuhr eine 37-jährige VW-Fahrerin die L2218 von Cröffelbach in Richtung Wolpertshausen. Auf der Strecke erfasste sie ein querendes Reh. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 600 Euro.

Gaildorf: Parkschaden

Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Fraschstraße beschädigte am Montag um 17:30 Uhr, eine 37-jährige Ford-Fahrerin einen ordnungsgemäß geparkten PKW Toyota Corolla. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Wolpertshausen: Reh kreuzt die Fahrbahn

Auf der Strecke von Wolpertshausen in Richtung Reinsberg kreuzte am Montag um 22:50 Uhr ein Reh die Fahrbahn und wurde von einem PKW VW Touran eines 60-Jährigen erfasst. Das Reh wurde beim Unfall getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 28-jährige VW Polo-Fahrerin und ein 18-jähriger Citroen C4-Fahrer befuhren am Montag um 17:10 Uhr hintereinander die K2576 in Richtung Stuttgarter Straße. Im Einmündungsbereich in Richtung Michelfeld musste die 28-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Der Citroen-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW Polo auf. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Ampelausfall führt zu Unfall

Nachdem die Ampelanlage an der Kreuzung Raibacher Straße zur Stuttgarter Straße ausgefallen war, ereignete sich dort am Montag um 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer eines PKW Audi missachtete beim Einfahren auf die Stuttgarter Straße die Vorfahrt einer von links kommenden 20-jährigen Toyota-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Ilshofen: PKW prallt in Leitplanken

Am Montag um 10:20 Uhr prallte eine 22-jährige Fahrerin eines PKW Chevrolet auf der Autobahn 6 zwischen den AS Ilshofen/Wolpertshausen und AS Kirchberg aus Unachtsamkeit in die Mittelschutzplanke. Im weiteren Verlauf konnte sie ihren PKW auf dem Standstreifen zum Stillstand bringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

