POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Körperverletzungen, Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Unfall beim Einfahren

Als ein 75-jähriger Opel-Lenker am Montagnachmittag rückwärts von seinem Grundstück auf die Hegelstraße einfuhr, stieß er gegen 15.40 Uhr mit einem vorbeifahrenden Pkw Toyota eines 39-jährigen Fahrers zusammen. Dabei entstand Schadensbilanz von ca. 2500 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Am Montagnachmittag fuhr ein 25-jähriger Chrysler-Fahrer auf den Pkw einer 49-jährigen Opel-Lenkerin auf, die gegen 13.45 Uhr, von der Ziegelstraße kommend, nach links in die Kantstraße einbiegen wollte. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Ellwangen: Bei zwei Wildunfällen drei Rehe tot

Kurz nach Mitternacht zum Dienstag erfasste ein Peugeot-Fahrer ein Reh, das die B 290 zwischen Rabenhof und Schönau querte. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand Schaden von ca. 1200 Euro.

Zwei Rehe wurden am frühen Dienstagmorgen vom Pkw VW eines 20-jährigen Fahrers erfasst. Die Tiere querten gegen 1.50 Uhr die Landesstraße 1073 zwischen Adelmannsfelden und Engelhardsweiler. Beide Tiere wurden beim Anprall getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Bopfingen: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Neuen Nördlinger Straße beschädigte am Montagnachmittag eine 36-jährige VW-Fahrerin gegen 17.50 Uhr einen geparkten Daimler-Benz. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 800 Euro geschätzt.

Bopfingen: Einbruch in Firma

Aufhausen: Durch eine aufgehebelte Metalltüre gelangten Einbrecher am Sonntag in den Büroraum einer Fabrikationshalle. Sie entwendete einen PC sowie einen 24 Zoll Flachbildschirm im Gesamtwert von einigen hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei ergaben vorläufig einen möglichen Tatzeitraum zwischen 3.20 Uhr und Mitternacht. Hinweise zur Tat und Beobachtungen, die mit dem Einbruch und dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei in Bopfingen, Telefon 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 streifte am Montagmittag ein 38-jähriger Sattelzug-Fahrer, , zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen einen Pannen-Pkw, der auf dem Standstreifen abgestellt war. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand gegen 12.15 Uhr Sachschaden von ca. 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Schlag ins Gesicht

Am Montagabend wurde bei der Polizei eine Körperverletzung angezeigt, die gegen 21.40 Uhr im Turniergraben stattgefunden hatte. Ein 18-jähriger Jugendlicher war dort aus einer Personengruppe heraus mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Hinweise darauf, dass es sich um eine Gruppe etwa Gleichaltriger handelte. Hinweise auf die Gruppe nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht und späte Reue

Iggingen: Bereits am Samstagabend ereignete sich auf der Schönhardter Straße ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger VW-Fahrer kam dort gegen 20.30 Uhr mit seinem Touareg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und Beschädigte dabei sieben Stahlschutzelemente und sechs Leitpfosten und richtete dabei an den Verkehrseinrichtungen einen Schaden von rund 3000 Euro an. Anschließend entfernte er das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug von der Unfallstelle. Erst zwei Tage später meldete er sich nun bei der Polizei.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an Ladengeschäft

An einem Geschäft in der Kornhausstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Dabei ging das äußere Glas einer Doppelglasscheibe kaputt, wodurch ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um entsprechende Zeugenhinweise unter Telefon 07171/3580.

