POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach - Unfall beim Ausparken

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Montagvormittag gegen 11:40 Uhr in der Fellbacher Straße seinen Pkw Mercedes aus einer Parklücke. Dabei stieß er zwei Mal gegen einen hinter ihm geparkten Pkw VW. An dem VW entsteht am vorderen Stoßfänger ein Schaden in Höhe von 1500,00 Euro. Das Polizeirevier Fellbach (Tel.: 0711/57720) bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Fellbach - Rangierunfall

Am Montagmorgen gegen 7:50 Uhr übersah ein 60-jähriger Lkw-Fahrer bei einer Anlieferung in der Daimlerstraße einen geparkten Pkw Opel. Beim Rückwärtsfahren schrammte der Lkw-Fahrer auf dem Firmengeländeden Opel im Heckbereich. Es entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 2500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell