POL-AA: Ostalbkreis: Handydiebstahl und Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Gegen 10 Uhr beschädigte ein 40-Jähriger mit seinem Winterräumfahrzeug einen in der Leibnizstraße geparkten Pkw Opel.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Landesstraße 1084 kam eine 76-jährige Autofahrerin am Montagmorgen mit ihrem Pkw Ford in einer Linkskurve zwischen Unterkochen und Ebnat mit den rechten Rädern auf den schneebedeckten Fahrbahnrand. Dadurch kam der Pkw gegen 9.40 Uhr von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Essingen: Wildunfall

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Sonntagabend, als ein 55-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 1165, Höhe Ölmühle gegen 18.45 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh erfasste. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald.

Lauchheim: 3500 Euro Sachschaden

Auf schneebedeckter Fahrbahn geriet am Sonntagnachmittag der Pkw Fiat einer 54-jährigen Frau gegen 14.15 Uhr auf einer Gefällstrecke ins Rutschen und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Ellwangen: Smartphones entwendet

Zwischen 0.30 und 1 Uhr entwendeten Diebe am Sonntagmorgen in einer Gaststätte in der Konrad-Adenauer-Straße zwei Smartphones. Bei den Mobiltelefonen handelt es sich um zwei Geräte der Marke Samsung. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der Handys bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Durlangen: Fahrzeug kippte um

Wohl unverletzt überstand eine 18-jährige Au tofahrerin am Sonntagnachmittag einen von ihr verursachten Verkehrsunfall. Gegen 15.40 Uhr befuhr die Fahranfängerin mit ihrem Pkw Nissan die B 298 zwischen Spraitbach und Durlangen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, kippte nach rechts und blieb auf der Seite liegen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

