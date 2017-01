POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Lkw kam von der Autobahn ab und überschlug sich, sowie anderes aus dem Kreis

Schwäbisch Hall (ots) - Braunsbach / A6: Mit der Sprinter von der Autobahn abgekommen

Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Sprinters ist am Montagmorgen auf der Autobahn 6 bei Braunsbach von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrmals überschlagen. Der Mann kam, dank des angelegten Sicherheitsgurtes, mit leichten Verletzungen davon. Der 43-Jährige war kurz nach 08:00 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs, als er vermutlich infolge Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte, gegen zwei Bäume prallte und sich schließlich an einer Böschung mehrmals überschlug. Der Mann konnte sich selbständig aus dem völlig demolierten Führerhaus befreien. Der Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro. Der Sprinter musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zu leichten Behinderungen.

Kirchberg an der Jagst: Fensterscheiben an Schule beschädigt

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Fensterscheiben der August-Ludwig-Schölzer-Schule beschädigt. Die Täter hatten auf der Gebäuderückseite vermutlich mit Kieselsteinen die Fenster beworfen, woraufhin an fünf Scheiben ein Sachschaden von über 1.200 Euro entstand. Der Polizeiposten Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955/454.

Schwäbisch Hall - Auffahrunfall

Am Montagmorgen kam es gegen 06:40 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Raibacher Straße auf Höhe der Feuerwehr. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Peugeot war aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Peugeot einer 35-Jährigen aufgefahren. Der Wagen der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden von jeweils ca. 3.000 Euro entstanden.

Crailsheim - Unfall durch Schneeglätte

Am Montag kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Adam-Weiß-Straße. Ein 54jähriger Fahrer eines VW bremste an der Einmündung zur Jagststraße sein Fahrzeug ab, um einen vorfahrtsberechtigten Klein-LKW passieren zu lassen. Auf der schneeglatten Fahrbahn rutschte der Pkw jedoch in die Einmündung und prallte auf die Hinterachse des Lkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro an den Fahrzeugen.

Stimpfach: Tank an Lkw beschädigt

Beim Überfahren eines Bordsteins wurde am Montag gegen 10:30 Uhr in der Rechenberger Straße der Tank eines Lkw beschädigt, wodurch circa 20 Liter Dieselkraftstoff auslief. Die Freiwillige Feuerwehr Stimpfach rückte mit 2 Fahrzeugen 14 Mann und beseitigte die Ölspur von der Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell