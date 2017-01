POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und anderes aus dem Kreis

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Rosengarten: BMW geriet auf Gegenverkehr

Ein 21 Jahre alter BMW-Lenker ist am Sonntag, kurz vor 11:00 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen zwei entgegenkommende Fahrzeuge gefahren. Der 21-Jährige hatte die Neue Straße in Richtung Uttenhofen befahren, als der BMW in einer leichten Linkskurve ins Rutschen geriet. In der Folge streifte er einen entgegenkommenden Citroen eines 53-Jährigen und einen Hyundai einer 37-Jährigen. Der Hyundai wurde durch den Aufprall gegen die Leitplanke gedrückt. Bei dem Unfall war ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro entstanden.

Rot am See - Fahrer eines weißen Audi nach Unfallflucht gesucht

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeuglenker den Aischenbachweg in Richtung Brettenheimer Straße. An der Einmündung in die Brettenheimer Straße kam er aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte auf einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgestellten Verkehrsspiegel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Von Anwohnern konnte beobachtet werden, wie der Fahrzeuglenker mit seinem weißen Audi kurz darauf an die Unfallstelle zurückkam, Fahrzeugteile einsammelte und sich danach in Richtung Aischenbachweg wieder entfernte. An dem Spiegel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um eine männliche Person im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter Telefon 07951/4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim - Sattelzug streifte Linienbus - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Sattelzug einen entgegenkommenden Linienbus auf der L2218, kurz nach Westgartshausen. Der Sattelzug hatte die L2218 aus Richtung A7 kommend in Richtung Crailsheim befahren. An dem Linienbus wurde der linke Außenspiegel und eine Scheibe im Fahrgastbereich beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 3000,00 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugenhinweise zu dem Sattelzug erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07195/4800.

Satteldorf - Im Schnee gegen Leitplanke geprallt

Am Sonntag um 12:50 Uhr kam ein 35jähriger Fahrer eines Peugeot auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Bei dem Unfall, der sich auf der B290 auf Höhe der Zufahrt Gröningen ereignete, entstand an dem Pkw ein Schaden von 3000,00 Euro, an der Leitplanke in Höhe von 350,00 Euro.

Crailsheim - In Wohnung im Mehrfamilienhaus eingebrochen

In der Zeit vom 17.12.2016 - 08.01.2017 drangen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der St.-Martin-Str. ein. Um in die Wohnung zu gelangen wurde der Rollladen an der Balkontüre beschädigt und die Türe anschließend aufgebohrt. Die Täter dursuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet.

Crailsheim - Fahrzeug aufgebrochen

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Dieselstraße ein vor einem Haus abgestellter Lieferwagen aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Gegenstände, welche für den Verkauf auf einem Flohmarkt gedacht waren, entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist noch nicht bekannt, Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell