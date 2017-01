POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ausgebranntes Auto - Kühlschrank fing Feuer - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Küchenbrand

Wegen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße rückte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr Fellbach mit mehreren Löschfahrzeugen und 30 Einsatzkräften als auch der Rettungsdienst aus. Ein dortiger Bewohner hatte einen Kühlschrank in Betrieb genommen, der daraufhin sofort Feuer gefangen hatte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr wurde der Brand von Bewohnern mit Feuerlöschern bekämpft. Es entstand beim Brand ein Inventarschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand.

Fellbach: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer, der im Rembrandtweg gegen einen dort geparkten VW Phaeton stieß. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne den Unfall zu melden. Hinweise auf das Unfallgeschehen, welches sich am Sonntag zwischen Mitternacht und 17.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Handbremse vergessen

Eine 25-jährige Autofahrerin stieg am Sonntag gegen 14.20 Uhr aus ihrem Fahrzeug, ohne es ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. Der Pkw Honda machte sich auf der leicht abschüssigen Fahrbahn in der Waiblinger Straße selbständig und stieß gegen einen geparkten Hyundai i30. 2500 Euro ist hier die Schadensbilanz.

Fellbach: Glätteunfall

Eine 26-jährige Fahrerin eines Ford-Fiestas befuhr die B 14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen und wollte diese an der Ausfahrt Waiblingen Süd verlassen. Dabei war sie bei den widrigen Straßenverhältnissen offenbar zu schnell und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Zunächst geriet der Unfallwagen nach rechts ins Bankett, schleuderte dann quer über die Fahrbahn und kam linksseitig in der dortigen Böschung zum Stehen. Beim Unfall, der sich am Sonntag kurz vor 9 Uhr ereignete, blieb die Autofahrerin unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Schorndorf: Betrunken Unfall verursacht

Ein 25-Jähriger befuhr am Montag mit einem Pkw Peugeot die L 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten. Gegen 2 Uhr kam er in einer leichten Linkskurve auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Durchfahren eines Straßengrabens kam er auf eine parallel verlaufende Grundstückszufahrt, wo er einen Zaun und Baumgehölz überfuhr, ehe er über eine Palisade zurück auf die L 1151 schanzte und dort mit dem in Richtung Schorndorf fahrenden VW Caddy zusammenstieß. Dessen 44-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Es entstand hierbei Sachschäden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Weil der Unfallverursacher mit über 1,5 Promille am Steuer saß, wurde bei ihm eine Blutuntersuchung veranlasst und der Führerschein vorläufig eingezogen.

Schorndorf: Gegenverkehr ausgewichen - Verursacher geflüchtet

Eine Fahrerin eines roten Citroen C1 befuhr am Sonntag kurz vor 18 Uhr die L 1150 zwischen Haubersbronn und Breitenfürst. Weil ein entgegengekommenes Auto auf ihre Fahrspur geraten war, musste die Citroen-Lenkerin zur Vermeidung einer Kollision nach rechts ausweichen. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kippte auf die Fahrerseite und kam nach einer Drehung zum Stehen. Die Autofahrerin konnte unverletzt aus ihrem Auto aussteigen. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand, zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen und den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schwaikheim: Garagentor beschädigt

Vermutlich beim Wenden im Bereich einer Gargagenzufahrt in der Straße Bühlgärten stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntagmorgen, 3.1.17 und Freitagmittag, 6.1.17 gegen das Garagentor, das dadurch eingedrückt wurde. Hierbei wurde zudem ein in der Garage abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Winnenden 07195/6940.

Waiblingen: Heck ausgebrochen

Ein 23 Jahre alter Mann befuhr am Sonntagabend den Gemeindeverbindungsweg zwischen Erbachhof und der K1912. Dabei brach gegen 21.15 Uhr im Bereich einer Rechtskurve das Heck seines Pkws aus, sodass er mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Ford-Fahrer zusammenstieß. Dabei entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Schwaikheim: Ausgebrannter Pkw

Am Sonntagmorgen wurde ein völlig ausgebrannter Pkw Peugeot im Bereich der Schwaikheimer Linde festgestellt. Vermutlich entwendete ein Unbekannter den Wagen in der Nacht auf Sonntag in Hohenacker und steckte diesen anschließend bei dem Naturdenkmal in Brand. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich der Gartenanlagen am Eckweg bzw. Beinsteiner Weg nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Schwaikheim: Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ein 24-Jähriger kam im Bereich der Schwaikheimer Ausfahrt von der B14 am Sonntagnachmittag aufgrund von Schnee und Matsch ins Schleudern. Dabei prallte er gegen 16.40 Uhr mit seinem Opel Corsa gegen ein Verkehrszeichen. Der Corsa, an dem rund 2000 Euro Schaden entstand, musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Diesbezüglich erwartet ihn nun eine entsprechende Strafanzeige. Nur fünf Minuten später geriet eine 20 Jahre alte Frau mit ebenfalls einem Opel Corsa an selber Ausfahrt in Fahrtrichtung Backnang nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie gegen die Schutzplanken, wodurch sie etwa 2500 Euro Schaden verursachte.

Winnenden: Ins Schleudern geraten

Rund 4500 Euro Sachschaden verursachte ein 63-jähriger Subaru-Fahrer, als er am Sonntag gegen 15.40 Uhr die Ausfahrt Winnenden-Süd der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart befuhr, dabei aufgrund von Glätte ins Schleudern geriet und gegen die Schutzplanken prallte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schorndorf: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verursachte eine 20-Jährige am Sonntagmittag auf der B29 Sachschaden von rund 4500 Euro. Die junge Frau war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Suzuki in Richtung Aalen unterwegs, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf/Rudersberg alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanken prallte.

Urbach: Glätteunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 21-jähriger Renault-Fahrer bei einem Unfall auf der B29 zu. Er war am Sonntag gegen 12 Uhr in Richtung Aalen unterwegs, als er bei einem Fahrstreifenwechsel auf Höhe der Ausfahrt Urbach auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die Schutzplanken prallte. Es entstand bei diesem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Schorndorf: Unfall im Begegnungsverkehr

In der Haldenstraße fuhr ein 19 Jahre alter Mercedes-Lenker am Sonntag gegen 14.30 Uhr an einem parkenden Pkw vorbei. Aufgrund einer entgegenkommenden 49-jährigen BMW-Fahrerin musste er abbremsen, geriet aber auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen den BMW. Es entstand Sachschaden von etwa 13000 Euro.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

An der Stopp-Stelle der Burgstraße zur Werderstraße missachtete ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Honda die Vorfahrt einer 30-jährigen Renault-Fahrerin. Dabei verursachte er am Sonntag gegen 16.15 Uhr Sachschaden von rund 7000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell