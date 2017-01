POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Garagenbrand, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Oberkochen: Ausgerutscht

Im Einmündungsbereich Beethovenstraße/Adalbert-Stifter-Weg rutschte am Sonntagnachmittag eine 48-jährige Opel-Fahrerin, gegen 17 Uhr, auf der abschüssigen, schneeglatten Straße gegen ein Verkehrszeichen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Zweimal auf schneeglatter Straße gegen Verkehrszeichen

Schaden von ca. 3200 Euro entstand am frühen Sonntagmorgen, als ein 18-jähriger Toyota-Lenker auf der Erfurter Straße gegen ein Uhr infolge Schneeglätte nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen fuhr.

Am Sonntagabend kam eine 40-jährige Golf-Fahrerin gegen 23.30 Uhr auf der schneeglatten Straße ins Rutschen, als sie von der Schloßsteige kommend auf die L 1060 einfuhr. Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichens. Rund 2500 Euro Schaden entstand dabei an Fahrzeug und Verkehrseinrichtung.

Ellwangen: Leergutdiebstahl

Aus dem umzäunten Gelände eines Getränkehandels in der Ludwig-Lutz-Straße wurden am Sonntag, zwischen 13 Uhr und 21 Uhr, von einer Palette ca. 15 Leergutkisten im Gesamtwert von ca. 100 Euro entwendet. Der Abtransport der Kisten erfolgte über ein angrenzendes unbebautes Gelände entlang der Straße. Die Polizei Ellwangen bittet unter Telefon 07961/9300 um Zeugenhinweise.

Ellwangen: Geparkter Lkw beschädigt

Beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Lkw, der zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag am Fahrbahnrand der Karl-Stirner-Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Als ein 31-jähriger Touran-Lenker am Sonntagmittag sein Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke beim Schönenberg Parkplatz ausparkte, prallte er gegen 11.50 Uhr mit dem Pkw Audi eines vorbeifahrenden 26-jährigen Fahrers zusammen. Dabei verursachte er einen Schaden von rund 4500 Euro.

Waldstetten: Garagenbrand

In einer freistehenden Garage in der Gartenstraße kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte das Gebäude, es entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Der Brandausbruch wurde kurz vor sieben Uhr entdeckt, Personen kamen nicht zu Schaden. Als Brandursache können Handwerksarbeiten am Vortag, bei denen es zum Funkenflug kam, ursächlich sein.

Mutlangen: Gegen Baum geprallt

Eine 19-jährige Opel-Fahrerin kam am Sonntagabend von der B 298 ab. Sie stieß dabei gegen 19.15 Uhr, auf Höhe der Abzweigung Pfersbach, links neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der dabei entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Leitplanke geprallt

Aufgrund Schneeglätte geriet ein 18-jähriger Smart-Fahrer am Sonntagabend auf der K 3329, im Ausgang einer Linkskurve ins Schleudern. Er prallte gegen 18.30 Uhr zwischen Radelstetten und Sachsenhof gegen eine Stahlschutzplanke.

Gschwend: In Gegenverkehr geprallt

Sachschaden von zusammen rund 18000 Euro entstand an zwei Fahrzeugen, die am Sonntagnachmittag in einen Unfall auf der schneeglatten Landesstraße 1150 verwickelt waren. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war in Fahrtrichtung Kirchenkirnberg unterwegs, als er gegen 14.40 Uhr ins Schleudern geriet. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw Ford zusammen, dessen 44-jährigen Fahrer zwar noch versuchte, auszuweichen, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte.

Lorch: Von der Leitplanke in den Gegenverkehr

Auf der Landesstraße 1154 stießen am Sonntagmittag zwei Pkw zusammen. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer war von Lorch in Richtung Bruck unterwegs, als er gegen 12.45 Uhr rechts in die Leitplanke prallte. Von dort wurde er in die Fahrbahnmitte abgewiesen, wo er mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammenprallte, dessen Fahrer sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der Schaden an den Pkw wurde auf jeweils rund 10000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell