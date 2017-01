POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten, Brand eines Lagerschuppens

Aalen (ots) - Schwaikheim: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Samstagnacht, gegen 23.55 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel Corsa die K 1850 von der B14 kommend in Richtung Schwaikheim. Aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit geriet er ins Schleudern, prallte gegen die linke Leitplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam schlussendlich rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug und blieb etwa 10 Meter neben der Fahrbahn, in der Böschung, auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Seine beiden Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro.

Leutenbach: Pkw überschlägt sich - zwei Leichtverletzte

Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot die L 1127 vom Kreisverkehr Schrai kommend in Fahrtrichtung Affalterbach. Ausgangs einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts auf das unbefestigte Bankett, lenkt gegen und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab in den Graben. Das Fahrzeug wurde an einer Wegüberführung ausgehebelt, überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Am Fahrzeug entsteht Totalschaden in Höhe von 3000,- Euro. Die Fahrzeuglenkerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall, der sich Samstagnacht gegen 22.30 Uhr ereignet hatte, leicht verletzt.

Beinstein: Brand eines Lagerschuppens

Sonntagmorgen, gegen 04.0 Uhr, geriet auf dem Gelände eines Autohandels in der Sandwiesenstraße ein Schuppen, welcher überwiegend als Reifenlager genutzt wird, in Brand. Dieser wurde von den Feuerwehren Waiblingen, Beinstein und Hegnach, die mit insgesamt 46 Mann und 10 Fahrzeugen im Einsatz waren, gelöscht. An dem Holzschuppen und den im unmittelbaren Umfeld stehenden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000,- Euro. Das angrenzende Gebäude einer Schreinerei wurde durch die Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier wird von einem Schaden in Höhe von 10.000,- Euro ausgegangen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Diesbezüglich hat die Kriminalpolizei entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell