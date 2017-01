POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Fehler beim Rangieren

Samstagnachmittag beschädigte ein 40-Jähriger mit seinem Peugeot beim Rangieren auf dem Parkplatz des Garten-Centers in der Raiffeinsenstraße einen ordnungsgemäß geparkten VW und verursachte dabei einen Sachschaden von 3.500,- Euro.

Kirchberg/Jagst: alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Ein 44-jähriger VW-Bus-Lenker befuhr Samstagabend, gegen 18.10 Uhr, die L1040 von Kirchberg/J. in Richtung Gaggstatt. Im Kurvenbereich, unmittelbar vor der Hammerschmiede, kam er auf der teilweise schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der VW stürzte die 5-7 Meter tiefe Böschung hinunter und kam auf der rechten Fahrzeugseite im Bachbett des Steinbachs zum Liegen. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000,- Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeuglenker flüchtet vor der Polizei

Sonntag, gegen 01.15 Uhr, parkte ein 34-Jähriger mit seinem VW-Polo in der Grundwiesensiedlung aus. Eine herannahende Polizeistreife wollte das Fahrzeug kontrollieren. Als der Pkw-Lenker dies erkannte, gab er Gas und flüchtete über die Straße "An den Wasenwiesen" in das dortige Wohngebiet, wo er kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung wieder gesichtet wurde. Er setzte seine Flucht über die Bühlerstraße in Fahrtrichtung Sulzdorf fort. Aufgrund der den Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er am Kreisverkehr Höhe Industriegebiet "Gründle" die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte teilweise über den Kreisverkehr und blieb anschließend nicht mehr fahrbereit, mit einem luftleeren Reifen liegen. Der Fahrzeuglenker war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und es bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weswegen bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 800,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell