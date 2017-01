POL-AA: Ostalbkreis: mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Haisterhofen: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 54-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 11.15 Uhr, mit seinem Ford Transit von Neunheim kommend die Ortsdurchfahrt von Haisterhofen in Richtung Aalen. In der scharfen Rechtskurve auf Höhe des Autohauses streifte er mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel der entgegenkommenden 45-jährigen VW-Bus-Lenkerin. Hierbei einstand Sachschaden in Höhe von 200,- Euro. Da beide Unfallbeteiligte angeben, ihre Fahrbahnseite eingehalten zu haben, ist der Unfallhergang noch unklar. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Auffahrunfall

Samstagmittag befuhr ein 53-jähriger VW-Caddy-Lenker die Neunheimer Straße stadteinwärts und musste an der roten Ampel zur Abzweigung Alte Steige anhalten. Der nachfolgende 55-jährige VW-Tiguan-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Mögglingen: Fehler beim Überholen

Ein 24-Jähriger befuhr Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, mit seinem Renault die L1161 von Heubach in Richtung Mögglingen. Auf dem gerade und übersichtlich verlaufendem Teilstück, ca. 200m nach der Westtagente, überholte er ordnungsgemäß die deutlich langsamer vorausfahrenden beiden Pkw. Beim Überholen streifte er aus Unachtsamkeit den in gleicher Richtung fahrenden VW eines 25-Jährigen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Jagstzell: alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem VW-Polo die B 290 von Ellwangen in Richtung Jagstzell. Kurz vor Schweighausen kam er in einer langgezogenen Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn und infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Straßengraben. Dort überfuhr er eine Kurventafel sowie drei Leitpfosten und kam nach ca. 90 Metern wieder auf die Fahrbahn zurück. Bei dem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend gegen 21.40 Uhr ereignet hatte, entstand Sachschaden in Höhe von 6.300,- Euro.

Ellwangen: Verkehrszeichen angefahren

Sonntag, gegen 01.05 Uhr, kam ein 18-jähriger Toyota-Fahrer in der Erfurter Straße infolge Schneeglätte und falscher Reaktion von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.200,- Euro geschätzt.

